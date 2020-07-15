أسامة هوساوي يوجه نصائح ذهبية للاعبي كرة القدم: "رحلتكم قصيرة"

نواف السالم (صدى):
قال أسامة هوساوي لاعب الأخضر والهلال السابق، والإعلامي الرياضي، إن رحلة كرة القدم قصيرة؛ لذلك على اللاعب تأمين مستقبله.
وغرد عبر "تويتر" : "رحلة لاعب كرة القدم الإحترافية قصيرة .. لها نهاية محتومة مهما طالت مدتها .. لا تضمن له العيش برفاهية بقية حياته كما كان لاعبًا .. فيبقى مستقبله غامضًا طيلة مسيرته الكروية .. ويحكم ذلك إدراك اللاعب وإيمانه بأن ما يعيشه كلاعب قابل للزوال".
وأضاف: "لذا يستوجب عليه الإدخار والعيش حياةٌ واقعية تتناسب مع واقعه دون إحداث صدمة عارمة مبالغ فيها ..والعمل على اغتنام الفرصة في بناء أصول مادية ثابتة تكون بمثابة ضمان مادي لمستقبله .. والشروع في تكوين مصادر متنوعة عبر عدة مشاريع".
وتابع : "تلك بعض الخطوات التي تساهم في بناء مستقبل كريم للاعب وأسرته .. القصص كثيرة لنهايات حزينة للاعبي كرة القدم تنوعت أسبابها واتفقت في غياب التخطيط للمستقبل .. أخي اللاعب خطط لمستقبلك مبكرًا قبل فوات الأوان".