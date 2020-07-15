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الحصيني: دخول جمرة القيظ غدًا

Time منذ 14 دقيقة
Views 1306
الحصيني: دخول جمرة القيظ غدًا

علي القحطاني (صدى):
أكد خبير الطقس عبدالعزيز الحصيني، أن جمرة القيظ تكون غدا الخميس وأول ايام ثاني الجوزاء"الجوزاء الثانية" هو " الهنعة" عدد أيامه 13 يوماً.

وقال الحصيني عبر حسابه على " تويتر " : من خلال الاستقراء المناخي يبلغ الحر أشده ،وهو المنزلة الرابعة من منازل الصيفتكثر في نوءها الرطوبة على السواحل الشرقية والغربية والخليج.

وأضاف : ينصح فيها بالإكثار من ري المزروعات يكثر خراف التمر بأنواعه، والحراره في الهنعة على معظم مناطق العظمى بين"41"و"49" والصغرى بين "25"°C و"34" °C

وتابع : المصائف بين "25"و"35"°C والصغرى بين"15" و"25"°C، تكثر الغيوم الكاتمة وتزداد فرصة الأمطار، إن شاء الله – على الجنوبية ثم الغربية من المملكة.

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
👍.👍. منــــــــتازه .👍.👍
. راعــي الـددســـن .
هههههههههه.😂. تكرفسوا ثنيــنهم .
لك الحمد ربي
الحمدلله واخيرا بتنحل معاناة كثير من النساء اللي عايشين اضطهاد في بيت والدهم واللي يعانون من الظلم مع ازواجهم وصابرين عشان مايرجعون لاهاليهم ويذوقون المراره هذا حق لهم انهم يعيشون مرتاحين ولاحظوا انا اتكلم عن الفئه اللي مغلوب ع امرها المضطهدات في بيوت ازواجهم واهاليهم
. راعــي الـددســـن .
حيـــوان قـــذر .
. راعــي الـددســـن .
اوووووووووف .😱.

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