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مقدار الرسوم التي يجوز لكاتب العدل تحصيلها من أعمال التوثيق

Time منذ 31 دقيقة
Views 1671
مقدار الرسوم التي يجوز لكاتب العدل تحصيلها من أعمال التوثيق

الرياض (صدى):
أوضحت المادة الرابعة والخمسون من نظام التوثيق الذي وافق عليه مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 1441/11/16 هـ،أنه يجوز تحصيل رسوم على أعمال التوثيق التي يقوم بها كاتب العدل

ولفتت المادة إلى أنه يتم تحديد مقدار الرسوم وحالات تأجيل تحصيلها أو إيقافها او عدم تطبيقها بقرار من مجلس الوزراء وبناء على اقتراح من وزير العدل.

وأشار الجزء الثاني من المادة إلى أن اللائحة حددت مقابلاًا مالياً لا يقل عن مائة ريال ولا يزيد عن خمسة آلاف ريال عن أي من أعمال التوثيق التي يقوم بها المرخص له.

ويحق لمجلس الوزراء تعديل الحد الأعلى للمقابل المالي المشار إليه سابقا، وفقًا للمادة ذاتها.

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
👍.👍. منــــــــتازه .👍.👍
. راعــي الـددســـن .
هههههههههه.😂. تكرفسوا ثنيــنهم .
لك الحمد ربي
الحمدلله واخيرا بتنحل معاناة كثير من النساء اللي عايشين اضطهاد في بيت والدهم واللي يعانون من الظلم مع ازواجهم وصابرين عشان مايرجعون لاهاليهم ويذوقون المراره هذا حق لهم انهم يعيشون مرتاحين ولاحظوا انا اتكلم عن الفئه اللي مغلوب ع امرها المضطهدات في بيوت ازواجهم واهاليهم
. راعــي الـددســـن .
حيـــوان قـــذر .
. راعــي الـددســـن .
اوووووووووف .😱.

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