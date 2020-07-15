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إصابة حاكم ولاية أوكلاهوما الأمريكية بكورونا لعدم التزامه بـ "الكمامة"

Time منذ 37 دقيقة
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إصابة حاكم ولاية أوكلاهوما الأمريكية بكورونا لعدم التزامه بـ "الكمامة"

واشنطن (صدى):
كشف حاكم ولاية أوكلاهوما الأمريكية كيفين ستيت، اليوم الأربعاء،عن إصابته بفيروس كورونا الجديد .

وأوضح أنه يخضع شخصيا لفحوصات كورونا على أساس دوري، وإن فحصه يوم أمس جاءت نتائجه إيجابية.

وأضاف أنه في حالة جيدة ولم يظهر لديه أي أعراض إصابة باستثناء آلام خفيفة في الجسم“.

يذكر أن حاكم أوكلاهوما تعرض لانتقادات لاذعة خاصة أنه على الرغم من تشجيعه المواطنين على ارتداء الكمامة والالتزام بالتباعد الاجتماعي، لم يلتزم هو نفسه بهذه التوجيهات الصحية إلا في حالات نادرة“.

وسجلت ولاية أوكلاهوما حتى الآن 428 حالة وفاة، إلى جانب 22 ألف إصابة بفيروس كورونا.

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
👍.👍. منــــــــتازه .👍.👍
. راعــي الـددســـن .
هههههههههه.😂. تكرفسوا ثنيــنهم .
لك الحمد ربي
الحمدلله واخيرا بتنحل معاناة كثير من النساء اللي عايشين اضطهاد في بيت والدهم واللي يعانون من الظلم مع ازواجهم وصابرين عشان مايرجعون لاهاليهم ويذوقون المراره هذا حق لهم انهم يعيشون مرتاحين ولاحظوا انا اتكلم عن الفئه اللي مغلوب ع امرها المضطهدات في بيوت ازواجهم واهاليهم
. راعــي الـددســـن .
حيـــوان قـــذر .
. راعــي الـددســـن .
اوووووووووف .😱.

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