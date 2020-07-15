«الأخضر الشاب» يستأنف تدريباته استعدادًا لكأس آسيا (صور)

ماجد محمد (صدى):
أستأنف المنتخب الوطني تحت 19 عاماً، الأربعاء، تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في مدينة أبها،وذلك عقب الفترة الحرة التي قضاها اللاعبين الثلاثاء في أبرز المعالم السياحية بمنطقة عسير.
وجاء ذلك في إطار برنامجه الإعدادي لبطولة كأس آسيا تحت 19 عاماً 2020 في أوزبكستان، المقرر انطلاقها منتصف أكتوبر المقبل.
ويذكر أن "الأخضر" واصل صباح اليوم مرانه على الملعب الرديف بمدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية طبّق خلالها المدير الفني الهولندي دامين هيرتوج والجهاز الفني المساعد تمارين تكتيكية متنوعة.