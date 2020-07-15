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فيديو يوثق لحظة التهام النيران 7 سفن في ميناء بوشهر الإيراني

Time منذ ساعة
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فيديو يوثق لحظة التهام النيران 7 سفن في ميناء بوشهر الإيراني

طهران (صدى):

وثق فيديو جديد لحظة اندلاع النيران في ميناء بوشهر بجنوب إيران، والذي وقع اليوم الأربعاء، ما أدى لالتهام 7 سفن.

وأظهر الفيديو قيام رجال الإطفاء بمحاولة السيطرة على الحريق المروع، الذي امتد بشكل مفاجئ للسفن الموجودة.

وعكس الفيديو حجم الضرر الكبير الذي لحق بعدد من المركبات والسفن الموجودة على الرصيف.

يذكر أن إيران، شهدت مؤخرًا عدد من الحرائق التي اندلعت في مناطق متفرقة بها، آخرها انفجار خزان للغاز المسال عقب اندلاع حريق فيه، بمحطة لإنتاج الغاز المسال في مدينة "كاويان فريمان" الصناعية قرب مدينة مشهد بإقليم خراسان شمال شرقي إيران.

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
👍.👍. منــــــــتازه .👍.👍
. راعــي الـددســـن .
هههههههههه.😂. تكرفسوا ثنيــنهم .
لك الحمد ربي
الحمدلله واخيرا بتنحل معاناة كثير من النساء اللي عايشين اضطهاد في بيت والدهم واللي يعانون من الظلم مع ازواجهم وصابرين عشان مايرجعون لاهاليهم ويذوقون المراره هذا حق لهم انهم يعيشون مرتاحين ولاحظوا انا اتكلم عن الفئه اللي مغلوب ع امرها المضطهدات في بيوت ازواجهم واهاليهم
. راعــي الـددســـن .
حيـــوان قـــذر .
. راعــي الـددســـن .
اوووووووووف .😱.

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