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آخر تطورات مناقصة ملعب جامعة الملك سعود

Time منذ 21 دقيقة
Views 1534
آخر تطورات مناقصة ملعب جامعة الملك سعود

نواف السالم (صدى):
كشفت مصادر اليوم الأربعاء عن تطورات الإعلان عن الفائز بين نادي الهلال، وشركة الوسائل للدعاية والإعلان، بمناقصة ملعب جامعة الملعب سعود، المعروف باسم "محيط الرعب".

وقالت المصادر، وفقًا لبرنامج "الحصاد الرياضي"، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لجنة العروض الخاصة بمناقصة ملعب جامعة الملك سعود توافق على عرض شركة الوسائل بعد استكمال الشروط الفنية".

وأضافت المصادر: "ووصل العرض إلى مبلغ 230 مليون ريال لمدة 10 سنوات مقابل 111 مليون ريال لشركة الهلال لمدة 7 سنوات وتبقى فقط توقيع معالي مدير الجامعة".

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أحدث التعليقات

ام ناصر
ممكن رقمه لو سمحتي
ابو محمد 😎
خير ان شاء الله ..
shamel hassan
البقالات الصغيره لا ترفع الاسعار لأنهم بحاجه الي عملاء وزباين
عدو الخونة
لا صراع ولا غيره بل منتهى الاتفاق انهم يسابقون قانون قيصر والتحايل عليه بطريقة او باخرى لتجنيب مخلوف او ممتلكاته من الوقوع تحت طائلة القانون والسر عند الخبراء السوفييت اعني الروس
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
‏عشرين حيه على دربي وعشرين داب سلمت من رؤسهآ بلشت بأذنآبهآ لسآن حآل الاهلي👌🏻

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