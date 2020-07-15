آخر تطورات مناقصة ملعب جامعة الملك سعود

نواف السالم (صدى):
كشفت مصادر اليوم الأربعاء عن تطورات الإعلان عن الفائز بين نادي الهلال، وشركة الوسائل للدعاية والإعلان، بمناقصة ملعب جامعة الملعب سعود، المعروف باسم "محيط الرعب".
وقالت المصادر، وفقًا لبرنامج "الحصاد الرياضي"، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لجنة العروض الخاصة بمناقصة ملعب جامعة الملك سعود توافق على عرض شركة الوسائل بعد استكمال الشروط الفنية".
وأضافت المصادر: "ووصل العرض إلى مبلغ 230 مليون ريال لمدة 10 سنوات مقابل 111 مليون ريال لشركة الهلال لمدة 7 سنوات وتبقى فقط توقيع معالي مدير الجامعة".