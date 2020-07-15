نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

السودان يؤكد تراجع مستوى مياه النيل مع بدء ملء خزان سد النهضة بـ 90 مليون متر مكعب

Time منذ 17 دقيقة
Views 1315
السودان يؤكد تراجع مستوى مياه النيل مع بدء ملء خزان سد النهضة بـ 90 مليون متر مكعب

الخرطوم (صدى):
جددت السودان رفضها لأية إجراءات أحادية الجانب يتخذها أي طرف، خصوصاً مع استمرار جهود الاتحاد الأفريقي ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا للتوصل إلى توافق ما بين الدول الثلاث حول سد النهضة الإثيوبي في النقاط الخلافية العالقة التي يمكن الاتفاق حولها إذا توفرت الإرادة السياسية.

وقالت وزارة الريّ والموارد المائية بالسودان في بيان اليوم: إنها طلبت من أجهزتها المختصة قياس منسوب النيل الأزرق بالتحري عن صحة هذه المعلومات المتداولة بشأن بدء إثيوبيا في ملء سد النهضة.

وأضافت أنه اتضح جليا من خلال مقاييس تدفق المياه في محطة الديم الحدودية مع إثيوبيا أن هناك تراجعا في مستويات المياه بما يعادل 90 مليون متر مكعب يوميا، ما يؤكد إغلاق بوابات سد النهضة.

وذكرت الحكومة السودانية أنها ستتابع هذه التطورات بما يؤمن المصالح القومية السودانية.

مما يذكر أن إثيوبيا أعلنت اليوم رسميًا بدء ملء خزانات سد النهضة.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ام ناصر
ممكن رقمه لو سمحتي
ابو محمد 😎
خير ان شاء الله ..
shamel hassan
البقالات الصغيره لا ترفع الاسعار لأنهم بحاجه الي عملاء وزباين
عدو الخونة
لا صراع ولا غيره بل منتهى الاتفاق انهم يسابقون قانون قيصر والتحايل عليه بطريقة او باخرى لتجنيب مخلوف او ممتلكاته من الوقوع تحت طائلة القانون والسر عند الخبراء السوفييت اعني الروس
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
‏عشرين حيه على دربي وعشرين داب سلمت من رؤسهآ بلشت بأذنآبهآ لسآن حآل الاهلي👌🏻

أخر الأخبار

المريسل يعلن عن 3 مفاجآت مفرحة لجماهير النصر
المريسل يعلن عن 3 مفاجآت مفرحة لجماهير النصر
Time منذ 5 دقائق Views 1228
استقالة رئيس الوزراء التونسي
استقالة رئيس الوزراء التونسي
Time منذ 8 دقائق Views 1236
بالفيديو .. دوريات أمن طريق القصيم السريع تباشر مهام الضبط الأمني
بالفيديو .. دوريات أمن طريق القصيم السريع تباشر مهام الضبط الأمني
Time منذ 15 دقيقة Views 1342
السودان يؤكد تراجع مستوى مياه النيل مع بدء ملء خزان سد النهضة بـ 90 مليون متر مكعب
السودان يؤكد تراجع مستوى مياه النيل مع بدء ملء خزان سد النهضة بـ 90 مليون متر مكعب
Time منذ 17 دقيقة Views 1315
آخر تطورات مناقصة ملعب جامعة الملك سعود
آخر تطورات مناقصة ملعب جامعة الملك سعود
Time منذ 21 دقيقة Views 1533
"أوبك" توافق على تخفيف تخفيضات النفط بدءًا من أغسطس
"أوبك" توافق على تخفيف تخفيضات النفط بدءًا من أغسطس
Time منذ 26 دقيقة Views 1301
الاتحاد والشباب يتفاوضون مع «المؤشر»
الاتحاد والشباب يتفاوضون مع «المؤشر»
Time منذ 44 دقيقة Views 1540
تويوتا تُزيح الستار عن كامري 2021
تويوتا تُزيح الستار عن كامري 2021
Time منذ 46 دقيقة Views 1594
سعد الخثلان: لايحق للورثة عدم تنفيذ الوصية (فيديو)
سعد الخثلان: لايحق للورثة عدم تنفيذ الوصية (فيديو)
Time منذ 48 دقيقة Views 1543
ملاعب ألمانيا تستعد لاستقبال الجماهير
ملاعب ألمانيا تستعد لاستقبال الجماهير
Time منذ 51 دقيقة Views 1414