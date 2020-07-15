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الاتحاد والشباب يتفاوضون مع «المؤشر»
منذ 44 دقيقة
1540
1
نواف السالم (صدى):
كشفت مصادر عن دخول الاتحاد و الشباب في مفاوضاتٍ مع سلمان المؤشر؛ سعياً لضمه خلال الفترة المقبلة.
وتبقى في عقد لاعب النادي الأهلي؛ سلمان المؤشر الاحترافي 15 يوماً.
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أحدث التعليقات
ام ناصر
ممكن رقمه لو سمحتي
ابو محمد 😎
خير ان شاء الله ..
shamel hassan
البقالات الصغيره لا ترفع الاسعار لأنهم بحاجه الي عملاء وزباين
عدو الخونة
لا صراع ولا غيره بل منتهى الاتفاق انهم يسابقون قانون قيصر والتحايل عليه بطريقة او باخرى لتجنيب مخلوف او ممتلكاته من الوقوع تحت طائلة القانون والسر عند الخبراء السوفييت اعني الروس
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
عشرين حيه على دربي وعشرين داب سلمت من رؤسهآ بلشت بأذنآبهآ لسآن حآل الاهلي👌🏻
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