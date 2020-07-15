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إثيوبيا تتراجع عن تصريحات ملء سد النهضة

Time منذ ساعة
Views 1735
إثيوبيا تتراجع عن تصريحات ملء سد النهضة

وكالات (صدى):
تراجع وزير المياه الإثيوبي، سليشي بقلي، عن تصريحاته ببدء ملء سد النهضة الإثيوبي.

وأكد في تصريح لوكالة أسوشيتد برس، أن الصور التي تم نشرها عكست الأمطار الغزيرة وأن التدفق كان أكبر من التدفق الطبيعي، وليس الأمر متعلق بملء السد.

يذكر أن وزير المياه والري الإثيوبي كان قد أعلن صباح اليوم الأربعاء، بدء الملء الأولي لسد النهضة، موضحًا أن هذه المرحلة التي وصل إليها السد تمكن من بدء عملية التخزين الأولي المقدر بـ4.9 مليار متر مكعب من أصل 74 مليار متر مكعب السعة الإجمالية للبحيرة خلف السد.

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بدء ملء سد النهضة رسميًا

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أحدث التعليقات

ام ناصر
ممكن رقمه لو سمحتي
ابو محمد 😎
خير ان شاء الله ..
shamel hassan
البقالات الصغيره لا ترفع الاسعار لأنهم بحاجه الي عملاء وزباين
عدو الخونة
لا صراع ولا غيره بل منتهى الاتفاق انهم يسابقون قانون قيصر والتحايل عليه بطريقة او باخرى لتجنيب مخلوف او ممتلكاته من الوقوع تحت طائلة القانون والسر عند الخبراء السوفييت اعني الروس
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
‏عشرين حيه على دربي وعشرين داب سلمت من رؤسهآ بلشت بأذنآبهآ لسآن حآل الاهلي👌🏻

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