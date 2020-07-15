إثيوبيا تتراجع عن تصريحات ملء سد النهضة

وكالات (صدى):
تراجع وزير المياه الإثيوبي، سليشي بقلي، عن تصريحاته ببدء ملء سد النهضة الإثيوبي.
وأكد في تصريح لوكالة أسوشيتد برس، أن الصور التي تم نشرها عكست الأمطار الغزيرة وأن التدفق كان أكبر من التدفق الطبيعي، وليس الأمر متعلق بملء السد.
يذكر أن وزير المياه والري الإثيوبي كان قد أعلن صباح اليوم الأربعاء، بدء الملء الأولي لسد النهضة، موضحًا أن هذه المرحلة التي وصل إليها السد تمكن من بدء عملية التخزين الأولي المقدر بـ4.9 مليار متر مكعب من أصل 74 مليار متر مكعب السعة الإجمالية للبحيرة خلف السد.
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