نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

"النمر" يكشف حقيقة تسبب المشروبات الباردة في مشاكل الكبد والأزمات القلبية

Time منذ 20 دقيقة
Views 1408
"النمر" يكشف حقيقة تسبب المشروبات الباردة في مشاكل الكبد والأزمات القلبية

علي القحطاني (صدى):
نفى الدكتور خالد النمر، إستشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، صحة الرسالة المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي، بشأن المشروبات الباردة وتسببها في الأزمات القلبية.

وكان محتوى الرسالة يتضمن أن الماء البارد يغلق 4 عروق في القلب، ويسبب النوبات القلبية، وأن المشروبات الباردة هي السبب الرئيسي للأزمة القلبية ومشاكل الكبد والمعدة الداخلية والأمعاء الغليظة، والسرطان، وأن معظم من ينتظرون عمليات زرع الكبد هم ضحايا شرب الماء البارد.

وأكد الدكتور، في تغريدة كتبها اليوم على حسابه الرسمي بموقع تويتر، أن المعلومات المتداولة في هذه الرسالة غير صحيحة.

من جهة أخري، أجاب النمر على سؤال طرحه أحد متابعيه حول صداع الرأس، حيث تساءل عما اذا كان الصداع بسبب الضغط يكون دوماً في مؤخرة الرأس.

وأجاب "النمر" بأن في الغالب يكون في مؤخرة الرأس، لكن قد يكون نادراً في الرأس كله، أو نصفه كالشقيقه، أو خلف العين، أو في الصدغين.

Time واتساب

أحدث التعليقات

omar
اغمى عليهم لما اعلن انه رايح والحين يتفلسفون
سعيد الزهراني
الله يرحم والديك على الدعم بصراحه عمل جبار قمت به والله يوفقكم جميع
عابر سبيل
قال الرسول ﷺ: بدأ الإسلام غريبًا وسيعود غريبًا، فطوبى للغرباء
ابو محمد 😎
الله يكفينا الشر .. آمين ..
ابو محمد 😎
الله يكفينا الشر .. آمين ..

أخر الأخبار

محلل سياسي: العراق متمسك بعلاقاته المميزة والقوية مع المملكة (فيديو)
محلل سياسي: العراق متمسك بعلاقاته المميزة والقوية مع المملكة (فيديو)
Time منذ 9 دقائق Views 1189
أمن الطرق بالأفلاج تضبط مواطنًا متهم في قضية قتل
أمن الطرق بالأفلاج تضبط مواطنًا متهم في قضية قتل
Time منذ 14 دقيقة Views 1349
بالصور .. إغلاق مطبخ و6 محلات مخالفة للاشتراطات البلدية في بارق
بالصور .. إغلاق مطبخ و6 محلات مخالفة للاشتراطات البلدية في بارق
Time منذ 15 دقيقة Views 1103
"النمر" يكشف حقيقة تسبب المشروبات الباردة في مشاكل الكبد والأزمات القلبية
"النمر" يكشف حقيقة تسبب المشروبات الباردة في مشاكل الكبد والأزمات القلبية
Time منذ 20 دقيقة Views 1408
الضمان الصحي يعلن تمديد تغطية خدمة الطب الاتصالي وتطعيم الأطفال
الضمان الصحي يعلن تمديد تغطية خدمة الطب الاتصالي وتطعيم الأطفال
Time منذ 27 دقيقة Views 1332
سامي الجابر يزور خالد الزيلعي ليطمئن على صحته
سامي الجابر يزور خالد الزيلعي ليطمئن على صحته
Time منذ 33 دقيقة Views 1671
وفاة 7 أشخاص إثر حادث مروري مروّع في "الحريق"
وفاة 7 أشخاص إثر حادث مروري مروّع في "الحريق"
Time منذ 41 دقيقة Views 1569
ردة فعل غريب من سيدة بعد الخروج من محطة وقود
ردة فعل غريب من سيدة بعد الخروج من محطة وقود
Time منذ 45 دقيقة Views 483
الجندي جاب العيد
الجندي جاب العيد
Time منذ 46 دقيقة Views 362
رجل ينتقم من طليقته برمي ثعبان داخل منزلها
رجل ينتقم من طليقته برمي ثعبان داخل منزلها
Time منذ 46 دقيقة Views 374