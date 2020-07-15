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الضمان الصحي يعلن تمديد تغطية خدمة الطب الاتصالي وتطعيم الأطفال

Time منذ 26 دقيقة
Views 1332
الضمان الصحي يعلن تمديد تغطية خدمة الطب الاتصالي وتطعيم الأطفال

الرياض (صدى):
أصدر مجلس الصحي التعاوني، اليوم الأربعاء، تعميمًا لكافة شركات التأمين الصحي ومقدمي خدمات الرعاية الصحية.

وتضمّن التعميم إشعارًا بتمديد اعتماد تغطية خدمة الطب الاتصالي، وخدمة تطعيمات الأطفال من خلال الرعاية الطبية المنزلية ضمن منافع وثيقة الضمان الصحي الموحدة، وذلك حتى نهاية العام الجاري 2020.

وقال المتحدث الرسمي باسم الضمان الصحي ياسر المعارك إن هذا القرار يأتي اتساقًا مع الجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة في مواجهة تداعيات فيروس كرونا الجديد (COVID-19)، إضافة إلى استمرار الطلب على خدمات الطب الاتصالي وتطعيم الأطفال عبر خدمات الرعاية المنزلية.

وأوضح أن عدد المستفيدين من خدمات الطب الاتصالي بلغ أكثر من 14090 مؤمن له فيما بلغ عدد المستفيد من خدمات تطعيم الأطفال عبر الرعاية المنزلية ما يزيد عن 5472 مستفيدًا.

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أحدث التعليقات

omar
اغمى عليهم لما اعلن انه رايح والحين يتفلسفون
سعيد الزهراني
الله يرحم والديك على الدعم بصراحه عمل جبار قمت به والله يوفقكم جميع
عابر سبيل
قال الرسول ﷺ: بدأ الإسلام غريبًا وسيعود غريبًا، فطوبى للغرباء
ابو محمد 😎
الله يكفينا الشر .. آمين ..
ابو محمد 😎
الله يكفينا الشر .. آمين ..

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