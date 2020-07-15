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بالفيديو .. إجراء فحص كورونا خلال دقيقتين بمراكز "تأكد" في جدة

Time منذ 47 دقيقة
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بالفيديو .. إجراء فحص كورونا خلال دقيقتين بمراكز "تأكد" في جدة

جدة (صدى):
خصصت وزارة الصحة مراكز "تأكد" للأشخاص الذين لا يعانون من أعراض فيروس كورونا، أو تظهر عليهم أعراض خفيفة، ويشكون في مخالطتهم لشخص مصاب بفيروس كورونا الجديد.

وتساعد هذه المراكز في الكشف المبكر عن الحالات المصابة بالفيروس، وقطع سلسلة انتشار العدوى، ومنع تكون بؤر لتفشي الفيروس.

وأظهر تقرير لقناة الإخبارية سير العمل بأحد هذه المراكز في محافظة جدة، حيث تستغرق عملية إجراء فحص فيروس كورونا دقيقتين.

يذكر أن تطبيق "صحتي" يتيح حجز موعد في مراكز "تأكد"، ويتم إرسال النتيجة من خلال رسالة نصية على هاتف المستفيد.

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أحدث التعليقات

omar
اغمى عليهم لما اعلن انه رايح والحين يتفلسفون
سعيد الزهراني
الله يرحم والديك على الدعم بصراحه عمل جبار قمت به والله يوفقكم جميع
عابر سبيل
قال الرسول ﷺ: بدأ الإسلام غريبًا وسيعود غريبًا، فطوبى للغرباء
ابو محمد 😎
الله يكفينا الشر .. آمين ..
ابو محمد 😎
الله يكفينا الشر .. آمين ..

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