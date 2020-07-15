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حالة الطقس المتوقعة ليوم غد الخميس في المملكة

Time منذ ساعة
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Comment 1
حالة الطقس المتوقعة ليوم غد الخميس في المملكة

الرياض (صدى):
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار والتى تحد من مدى الرؤية الأفقية على طول طريق الساحل الممتد من الليث إلى جازان كذلك على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، القصيم، الرياض، الشرقية ونجران.

كما توقعت أن تكون السماء غائمة جزئياً وقد تتخللها سحب رعدية على مرتفعات جازان وعسير، فيما تكون الرياح السطحية على البحر الأحمر 18-40 كم/ساعة تصل إلى 45كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

وأضافت أن الرياح السطحية على الخليج العربي ستكون شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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أحدث التعليقات

omar
اغمى عليهم لما اعلن انه رايح والحين يتفلسفون
سعيد الزهراني
الله يرحم والديك على الدعم بصراحه عمل جبار قمت به والله يوفقكم جميع
عابر سبيل
قال الرسول ﷺ: بدأ الإسلام غريبًا وسيعود غريبًا، فطوبى للغرباء
ابو محمد 😎
الله يكفينا الشر .. آمين ..
ابو محمد 😎
الله يكفينا الشر .. آمين ..

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