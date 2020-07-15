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الطفح الجلدي أحد أعراض "كورونا"‎

Time منذ 47 دقيقة
Views 1653
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الطفح الجلدي أحد أعراض "كورونا"‎

لندن (صدى):
كشفت دراسة طبية بريطانية، أن ظهور طفح جلدي على الذراع أو أجزاء أخرى من الجسم يمكن أن يكون أحد أعراض الإصابة بفيروس ”كورونا”.

وأشارت إلى أنه من الضروري للسلطات الصحية، أن تضيف الطفح الجلدي إلى الأعراض المعروفة لمرض ”كورونا“ بما فيها: السعال المتواصل، وارتفاع درجة حرارة الجسم، وفقدان حاسة الشم أو التذوق.

وقال الدكتور ”ماريو فالشي“ المشارك في إعداد الدراسة:“إن أعراض الطفح الجلدي استمرت إلى أسابيع عديدة وهي فترة أطول بكثير من الأعراض المعروفة لفيروس كورونا“.

وأضاف:“تبين أن الطفح الجلدي الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا يظهر في أشكال مختلفة، وفي مراحل مختلفة من الإصابة بالمرض، وهذا يعني أن زيادة المعرفة من قِبل المواطنين والقطاع الطبي بالأعراض المختلفة لكورونا ستؤدي إلى تحديد المصابين في مراحل المرض المبكرة بدقة أكبر.“

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أحدث التعليقات

omar
اغمى عليهم لما اعلن انه رايح والحين يتفلسفون
سعيد الزهراني
الله يرحم والديك على الدعم بصراحه عمل جبار قمت به والله يوفقكم جميع
عابر سبيل
قال الرسول ﷺ: بدأ الإسلام غريبًا وسيعود غريبًا، فطوبى للغرباء
ابو محمد 😎
الله يكفينا الشر .. آمين ..
ابو محمد 😎
الله يكفينا الشر .. آمين ..

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