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حائل تُسجل 119 إصابة جديدة بكورونا

Time منذ ساعة
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حائل تُسجل 119 إصابة جديدة بكورونا

حائل (صدى):
أوضح تقرير وزارة الصحة بشأن فيروس كورونا، أن منطقة حائل سجلت اليوم الأربعاء، 119 حالة إيجابية بفيروس كورونا .

وبيّن التقرير، أنه تم تسجيل تسجيل 102 حالة تعافِ جديدة، توزعت كالتالي: 96 حالة في مدينة حائل، وحالتان في محافظة موقق، وحالة واحدة لكل من محافظات بقعاء، الغزالة، الشملي، الشنان.

أما حالات الإصابة فتوزعت كالتالي: 97 حالة في مدينة حائل، و7 حالات في محافظة بقعاء، و6 حالات في محافظة الحائط، و4 حالات في محافظة الشنان، وحالتان في محافظة الشملي، وحالتان في محافظة موقق، وحالة واحدة في محافظة سميراء.

ووصل إجمالي عدد حالات الإصابة في حائل منذ بدء الجائحة إلى 2902 حالة، منها حالة 1455 تعافٍ، و1443 حالة نشطة، وأربع حالات وفاة.

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أحدث التعليقات

omar
اغمى عليهم لما اعلن انه رايح والحين يتفلسفون
سعيد الزهراني
الله يرحم والديك على الدعم بصراحه عمل جبار قمت به والله يوفقكم جميع
عابر سبيل
قال الرسول ﷺ: بدأ الإسلام غريبًا وسيعود غريبًا، فطوبى للغرباء
ابو محمد 😎
الله يكفينا الشر .. آمين ..
ابو محمد 😎
الله يكفينا الشر .. آمين ..

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