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إلغاء المباراة الودية بين الرائد والبكيرية
منذ ساعة
1585
ماجد محمد (صدى):
اتفقت إدارة نادي الرائد مع إدارة نادي البكيرية على إلغاء المباراة الودية المقرر إقامتها مساء اليوم، الأربعاء، في ملعب البكيرية.
وأكد الرائد، في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر، أن ذلك تم بالتشاور مع الأجهزة الفنية للناديين.
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أحدث التعليقات
omar
اغمى عليهم لما اعلن انه رايح والحين يتفلسفون
سعيد الزهراني
الله يرحم والديك على الدعم بصراحه عمل جبار قمت به والله يوفقكم جميع
عابر سبيل
قال الرسول ﷺ: بدأ الإسلام غريبًا وسيعود غريبًا، فطوبى للغرباء
ابو محمد 😎
الله يكفينا الشر .. آمين ..
ابو محمد 😎
الله يكفينا الشر .. آمين ..
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