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بالفيديو .. العوهلي: نستهدف توطين 50% من الصناعات العسكرية

Time منذ ساعتين
Views 1447
بالفيديو .. العوهلي: نستهدف توطين 50% من الصناعات العسكرية

عادل الحربي (صدى):
أكد محافظ هيئة الصناعات العسكرية، أحمد بن عبدالعزيز العوهلي، أن المملكة تستهدف توطين 50% من الصناعات العسكرية.

وأضاف، خلال مداخلة له بقناة الإخبارية، أن القيادة الحكيمة وضعت أهداف استراتيجية لزيادة نسب التوطين في هذه الصناعات خلال الفترة من 2019 وحتى 2030.

وأشار إلى أن نسبة التوطين في الصناعات العسكرية بلغت في 2019 نحو 4%، وارتفعت هذه النسبة حالياً إلى 8%.

ونوه بأن دخول شركات محلية في قطاع الصناعات العسكرية تستغرق قرابة ثلاث سنوات، يتم فيها عمل الدراسات اللازمة وغيرها من الإنشاءات والاختبارات، وسوف يتم تقييم إنتاجها بحلول نهاية العام المقبل.

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أحدث التعليقات

omar
اغمى عليهم لما اعلن انه رايح والحين يتفلسفون
سعيد الزهراني
الله يرحم والديك على الدعم بصراحه عمل جبار قمت به والله يوفقكم جميع
عابر سبيل
قال الرسول ﷺ: بدأ الإسلام غريبًا وسيعود غريبًا، فطوبى للغرباء
ابو محمد 😎
الله يكفينا الشر .. آمين ..
ابو محمد 😎
الله يكفينا الشر .. آمين ..

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