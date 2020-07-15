نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

"الاتصالات" تؤكد أهمية الاستفادة من مقدمي خدمات الحوسبة السحابية المسجلين لديها

Time منذ ساعتين
Views 1526
"الاتصالات" تؤكد أهمية الاستفادة من مقدمي خدمات الحوسبة السحابية المسجلين لديها

الرياض (صدى):
دعت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات جميع الجهات إلى الاستفادة من خدمات الاستضافة المحلية المقدمة من شركات الحوسبة السحابية المسجلة لدى الهيئة؛ لما تتميز به من موثوقية وضمان في استمرارية الخدمات، وسهولة الوصول، إضافة إلى مستوى الحماية العالي الذي تتمتع به، مشيرةً إلى إمكانية التعرف على شركات الحوسبة السحابية المسجلة لدى الهيئة عبر الرابط التالي:هنا.

وجددت الهيئة دعوتها لمقدمي خدمات الحوسبة السحابية إلى المبادرة والتسجيل في موقع الهيئة الإلكتروني لاعتمادها رسميًا في تقديم تلك الخدمات، وذلك بهدف تنظيم هذا المجال الحيوي وتوطينه.

وأوضحت الهيئة أن التسجيل لتقديم خدمات الحوسبة السحابية يعزز من موثوقية مقدم الخدمة، ويساعده على اتباع الاشتراطات والضوابط التي تصدرها الهيئة، وتجنب ما قد يترتب عليها من عقوبات، إضافة إلى أن تسجيل مقدم الخدمة لدى الهيئة سيقتضي وجوده ضمن قائمة الشركات المسجلة في موقعها الإلكتروني، مما يسهل وصول المشتركين لجميع مقدمي خدمات الحوسبة السحابية المسجلين في المملكة.

وكشفت الهيئة أن تنظيم خدمات الحوسبة السحابية في المملكة سيسهم في توفير البيئة الملائمة لجذب المستثمرين المحليين والدوليين، وتوطين خدمات الحوسبة السحابية، وتحفيز اعتماد الحلول والتقنيات الخاصة بها للارتقاء بمستوى الأداء والإنتاجية والمرونة وتحسين جودة هذه الخدمات بالمملكة، إضافةً إلى إسهام خدمات الحوسبة السحابية في تمكين الاقتصاد المعرفي والمجتمع المعلوماتي، وتحفيز الأفراد والقطاع العام والخاص نحو التحول الرقمي.

وكانت "هيئة الاتصالات" قد أصدرت في وقت سابق الإطار التنظيمي للحوسبة السحابية في المملكة بالإضافة إلى نشر أدلته الخاصة، التي تشمل دليل خدمات الحوسبة السحابية لكل من: المشتركين الأفراد، وقطاع الأعمال (الشركات والمؤسسات الخاصة)، والجهات الحكومية، إضافة إلى دليل خاص لمقدمي خدمات الحوسبة السحابية تضمنت تلك الأدلة جميع التنظيمات والالتزامات والحقوق لكل مقدمي خدمات الحوسبة السحابية والمستخدمين.

Time واتساب

أحدث التعليقات

omar
اغمى عليهم لما اعلن انه رايح والحين يتفلسفون
سعيد الزهراني
الله يرحم والديك على الدعم بصراحه عمل جبار قمت به والله يوفقكم جميع
عابر سبيل
قال الرسول ﷺ: بدأ الإسلام غريبًا وسيعود غريبًا، فطوبى للغرباء
ابو محمد 😎
الله يكفينا الشر .. آمين ..
ابو محمد 😎
الله يكفينا الشر .. آمين ..

أخر الأخبار

محلل سياسي: العراق متمسك بعلاقاته المميزة والقوية مع المملكة (فيديو)
محلل سياسي: العراق متمسك بعلاقاته المميزة والقوية مع المملكة (فيديو)
Time منذ 7 دقائق Views 1154
أمن الطرق بالأفلاج تضبط مواطنًا متهم في قضية قتل
أمن الطرق بالأفلاج تضبط مواطنًا متهم في قضية قتل
Time منذ 13 دقيقة Views 1325
بالصور .. إغلاق مطبخ و6 محلات مخالفة للاشتراطات البلدية في بارق
بالصور .. إغلاق مطبخ و6 محلات مخالفة للاشتراطات البلدية في بارق
Time منذ 14 دقيقة Views 1096
"النمر" يكشف حقيقة تسبب المشروبات الباردة في مشاكل الكبد والأزمات القلبية
"النمر" يكشف حقيقة تسبب المشروبات الباردة في مشاكل الكبد والأزمات القلبية
Time منذ 18 دقيقة Views 1368
الضمان الصحي يعلن تمديد تغطية خدمة الطب الاتصالي وتطعيم الأطفال
الضمان الصحي يعلن تمديد تغطية خدمة الطب الاتصالي وتطعيم الأطفال
Time منذ 25 دقيقة Views 1323
سامي الجابر يزور خالد الزيلعي ليطمئن على صحته
سامي الجابر يزور خالد الزيلعي ليطمئن على صحته
Time منذ 31 دقيقة Views 1652
وفاة 7 أشخاص إثر حادث مروري مروّع في "الحريق"
وفاة 7 أشخاص إثر حادث مروري مروّع في "الحريق"
Time منذ 39 دقيقة Views 1541
ردة فعل غريب من سيدة بعد الخروج من محطة وقود
ردة فعل غريب من سيدة بعد الخروج من محطة وقود
Time منذ 43 دقيقة Views 465
الجندي جاب العيد
الجندي جاب العيد
Time منذ 44 دقيقة Views 344
رجل ينتقم من طليقته برمي ثعبان داخل منزلها
رجل ينتقم من طليقته برمي ثعبان داخل منزلها
Time منذ 45 دقيقة Views 364