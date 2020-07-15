بشرى سارة في الإمارات بشأن حالات كورونا

أبو ظبي (صدى):
زف الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي، اليوم الأربعاء، خبر سار بشأن حالات الوفاة جراء فيروس كورونا الجديد.
وأكد الشيخ، في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر، أن بلاده لم تسجل خلال الساعات الـ24 الماضية أى حالات وفاة جديدة بالفيروس.
ولفت إلى أن ذلك تم بفضل الله وتوفيقه، ثم بجهود خط الدفاع الأول وتفانيهم، وبالالتزام المسؤول من أفراد مجتمعه، مضيفا أن هذا يعد نتيجة مبشرة للجميع، مشدداً في الوقت ذاته على مواصلة التقيد بالإجراءات الاحترازية.
يذكر أن عدد حالات الوفاة في الإمارات بلغت 335 حالة وفاة، فيما بلغ عدد الإصابات أكثر من 55 ألف إصابة، بينما تماثل للشفاء أكثر من 46 ألف حالة.