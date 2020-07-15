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بشرى سارة في الإمارات بشأن حالات كورونا

Time منذ ساعتين
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بشرى سارة في الإمارات بشأن حالات كورونا

أبو ظبي (صدى):
زف الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي، اليوم الأربعاء، خبر سار بشأن حالات الوفاة جراء فيروس كورونا الجديد.

وأكد الشيخ، في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر، أن بلاده لم تسجل خلال الساعات الـ24 الماضية أى حالات وفاة جديدة بالفيروس.

ولفت إلى أن ذلك تم بفضل الله وتوفيقه، ثم بجهود خط الدفاع الأول وتفانيهم، وبالالتزام المسؤول من أفراد مجتمعه، مضيفا أن هذا يعد نتيجة مبشرة للجميع، مشدداً في الوقت ذاته على مواصلة التقيد بالإجراءات الاحترازية.

يذكر أن عدد حالات الوفاة في الإمارات بلغت 335 حالة وفاة، فيما بلغ عدد الإصابات أكثر من 55 ألف إصابة، بينما تماثل للشفاء أكثر من 46 ألف حالة.

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أحدث التعليقات

omar
اغمى عليهم لما اعلن انه رايح والحين يتفلسفون
سعيد الزهراني
الله يرحم والديك على الدعم بصراحه عمل جبار قمت به والله يوفقكم جميع
عابر سبيل
قال الرسول ﷺ: بدأ الإسلام غريبًا وسيعود غريبًا، فطوبى للغرباء
ابو محمد 😎
الله يكفينا الشر .. آمين ..
ابو محمد 😎
الله يكفينا الشر .. آمين ..

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