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سولشاير لن يريح لاعبيه قبل لقاء تشيلسي

Time منذ ساعتين
Views 1521
سولشاير لن يريح لاعبيه قبل لقاء تشيلسي

وكالات (صدى):
كشف أولي غونار سولشاير، المدير الفني لمانشستر يونايتد، أنه لن يريح بعض اللاعبين البارزين لأجل مباراة الدور قبل النهائي بكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أمام تشيلسي، المقرر إقامتها يوم الأحد.

وقال سولشاير، خلال مؤتمر صحفي افتراضي: " اختيار تشكيلة الخميس يعتمد على الخميس وليس الأحد، مباراة الأحد لا صلة لها بالاختيارات ولا أفكر بها على الإطلاق، كانت توجد بعض الشكوك قبل مباراة ساوثهامبتون لكن الفريق في جاهزية الآن ونتمنى منح دقائق للاعبين وعدم استبعاد أحد للإصابة لكن ربما يوجد خيار أو أكثر لتجديد الدماء " .

وأضاف بشأن اللاعب أنطوني مارسيال: " إنه يتحسن بالتأكيد ويستمتع باللعب ويتطور هذا الموسم على المستوى الفردي والجماعي والبدني. أتذكر الشكوك حول فاعلية مهاجمينا في الموسم الماضي لكن أنطوني يكافح من أجل الفريق ويتمتع بلمسات حاسمة " .

يذكر أن يونايتد، يحتل المركز الخامس بفارق الأهداف فقط خلف ليستر سيتي.

Time واتساب

أحدث التعليقات

omar
اغمى عليهم لما اعلن انه رايح والحين يتفلسفون
سعيد الزهراني
الله يرحم والديك على الدعم بصراحه عمل جبار قمت به والله يوفقكم جميع
عابر سبيل
قال الرسول ﷺ: بدأ الإسلام غريبًا وسيعود غريبًا، فطوبى للغرباء
ابو محمد 😎
الله يكفينا الشر .. آمين ..
ابو محمد 😎
الله يكفينا الشر .. آمين ..

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