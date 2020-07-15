سولشاير لن يريح لاعبيه قبل لقاء تشيلسي

وكالات (صدى):
كشف أولي غونار سولشاير، المدير الفني لمانشستر يونايتد، أنه لن يريح بعض اللاعبين البارزين لأجل مباراة الدور قبل النهائي بكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أمام تشيلسي، المقرر إقامتها يوم الأحد.
وقال سولشاير، خلال مؤتمر صحفي افتراضي: " اختيار تشكيلة الخميس يعتمد على الخميس وليس الأحد، مباراة الأحد لا صلة لها بالاختيارات ولا أفكر بها على الإطلاق، كانت توجد بعض الشكوك قبل مباراة ساوثهامبتون لكن الفريق في جاهزية الآن ونتمنى منح دقائق للاعبين وعدم استبعاد أحد للإصابة لكن ربما يوجد خيار أو أكثر لتجديد الدماء " .
وأضاف بشأن اللاعب أنطوني مارسيال: " إنه يتحسن بالتأكيد ويستمتع باللعب ويتطور هذا الموسم على المستوى الفردي والجماعي والبدني. أتذكر الشكوك حول فاعلية مهاجمينا في الموسم الماضي لكن أنطوني يكافح من أجل الفريق ويتمتع بلمسات حاسمة " .
يذكر أن يونايتد، يحتل المركز الخامس بفارق الأهداف فقط خلف ليستر سيتي.