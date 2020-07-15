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بالفيديو.. مشروع «أمالا» يكشف جمال الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر

Time منذ ساعتين
Views 1703
بالفيديو.. مشروع «أمالا» يكشف جمال الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر

الرياض (صدى):
وثق مقطع فيديو، التجارب البحرية التي سيقدمها مشروع "أمالا"، لاستكشاف أجمل مكنونات وثروات البحر الأحمر في المستقبل، والذي استعرض مشاهد أخاذة للشعاب المرجانية والحياة البحرية في أعماق البحر الأحمر، وذلك من خلال رحلة قام بها فريق غوص متخصص لاستكشاف مواقع الغوص التي تحتوي على شعاب مرجانية نادرة.

وأظهر مقطع الفيديو ، الذي تم تصويره بعدسة مصور أعماق المياه الألماني "توبياس فريدريتش"، يعكس التجارب الفريدة التي ستقدمها أمالا في المستقبل في مواقع تحتوي على شعاب مرجانية نادرة ونابضة بالحياة.

وأبان أن الشعاب المرجانية النادرة في أعماق أمالا تعد جزءاً من منظومة البحر الأحمر الضخمة والتي تشكّل نحو 6.2% من الشعاب المرجانية حول العالم، وهي من ضمن النظم البيئية للشعاب المرجانية الأغنى والأكثر إنتاجية.

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أحدث التعليقات

omar
اغمى عليهم لما اعلن انه رايح والحين يتفلسفون
سعيد الزهراني
الله يرحم والديك على الدعم بصراحه عمل جبار قمت به والله يوفقكم جميع
عابر سبيل
قال الرسول ﷺ: بدأ الإسلام غريبًا وسيعود غريبًا، فطوبى للغرباء
ابو محمد 😎
الله يكفينا الشر .. آمين ..
ابو محمد 😎
الله يكفينا الشر .. آمين ..

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