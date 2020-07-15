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فيفا يُعلن عن جدول ومواعيد منافسات مونديال 2022

Time منذ 9 دقائق
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فيفا يُعلن عن جدول ومواعيد منافسات مونديال 2022

وكالات (صدى):
كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن الموعد النهائي لانطلاق منافسات كأس العالم 2022 في قطر، إذ ستعلب المباراة الافتتاحية بتاريخ 21 نوفمبر 2022، على أن ينتهي يوم 18 ديسمبر 2022.

وقرر "فيفا"، إجراء منافسات المونديال في الشتاء بشكل استثنائي؛ بسبب ارتفاع درجات الحرارة في منطقة الخليج خلال فصل الصيف الموعد المعتاد للبطولة، كما ستواجه التصفيات المؤهلة للمونديال جدولًا مضغوطًا؛ بسبب فترة التوقف الطويلة.

وأوضح "فيفا"، أن مباراة الافتتاح ستقام في استاد البيت، إذ سينطلق حفل الافتتاح في الواحدة ظهرًا بالتوقيت المحلي للدولة المستضيفة، فيما ستقام مباريات دور المجموعات بواقع 4 مواجهات يومًيا، تنطلق في الواحدة ظهرًا، والرابعة عصرًا، والسابعة والعاشرة مساءً بالتوقيت المحلي.

وأشار إلى أن مباريات الجولة الأخيرة ستلعب بواقع مباراتين في السادسة ومثلهما في العاشرة مساءً بالتوقيت المحلي.

أما مباريات مراحل خروج المغلوب، فستُلعب بواقع مباراتين في اليوم الواحد، على أن تنطلق الأولى في السادسة مساءً، بينما تقام الأخرى في العاشرة مساءً.

وستقام المباراة النهائية لكأس العالم في السادسة من مساء يوم 18 ديسمبر 2022 على استاد لوسيل الذي يتسع لـ 80 ألف مشجع، بينما تقام مباراة تحديد الفائز بالمركز الثالث على استاد خليفة الدولي في السادسة من مساء يوم 17 ديسمبر 2022.

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أحدث التعليقات

ابن حزم
الله يدفع عنا الوباء ويحمينا من كل شر
عبدالله السبيعي
لعن الله عليكم يالوصخين الله يقويكم ي رجال الامن والامانة هذولا اللي جابو لنا الامراض
أين الشرف ؟؟؟!! هذا فتح باب للشر تقليد للغرب الكافر في قذارتهم فرنسا مواليد الزنا أكثر ميلاد الزواج
زائر
ضجت ساعات الصباح الباكر بخبر انفصال الفاشنيستا الكويتية روان بن حسين عن زوجها رجل الأعمال الليبي يوسف المقريفي. وكشفت بن حسين عبر خاصية “الستوري” في انستغرام أن زوجها نقل لها فيروسا جنسيا خطيرا وهو HPV16 بسبب علاقاته الجنسية المتعددة مع فتيات عشوائيات. فيما أبدى الجمهور استغرابه بسبب استعانة الفاشنيستا الكويتية في البداية بحملة كشف المتحرشين وحالات الاغتصاب الأخيرة للحديث عن مرضها الذي نقله زوجها. ليتضح أن روان بن حسين قد قامت بحذف منشور كامل كشفت من خلاله أنها هي الأخرى تعرضت للاغتصاب وان مغتصبها هو نفسه زوجها. وأضافت روان بالمنشور، أنها كانت ستذهب للإبلاغ عنه بعد حادثة الاغتصاب، إلا أن والد زوجها تدخل وأقنعها بحل الموضوع بالزواج فور تخرجها من الجامعة، مشيرة إلى أن الزواج تم بالفعل، وقد حملت بعدها بابنتهما لاحقا. وقالت بالمنشور المحذوف، إنها بعد الزواج أصبحت تلاحق زوجها من بلد لبلد بدافع الحب، حتى اكتشفت أنها بعلاقة سامة ومتعبة. أما الصدمة الكبرى فقد كانت في نهاية المنشور عندما أعلنت أنها في فترة حملها اكتشفت أن زوجها كان يرسل صور “إباحية” لفتيات قاصرات. وأثار حذف روان بن حسين لهذا المنشور بشكل خاص حالة من الجدل وأسئلة عديدة، فالبعض شكك بما قالته، معلقين أنها اضطرت لحذفه حتى لا تتعرض للمساءلة القانونية باعتبار أن الأمر يعتبر قانونيا “تشهيرا”.
عبدالله
نطالب بجولات ميدانية رقابية من وزارة التجارة لمراقبة اسعار السلع والمواد الغذائية في البقالات فيها غش وتلاعب شديد بعضها تباع بضعف سعرها مقارنة بالسوبرماركتات الكبيرة

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