فيفا يُعلن عن جدول ومواعيد منافسات مونديال 2022

وكالات (صدى):
كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن الموعد النهائي لانطلاق منافسات كأس العالم 2022 في قطر، إذ ستعلب المباراة الافتتاحية بتاريخ 21 نوفمبر 2022، على أن ينتهي يوم 18 ديسمبر 2022.
وقرر "فيفا"، إجراء منافسات المونديال في الشتاء بشكل استثنائي؛ بسبب ارتفاع درجات الحرارة في منطقة الخليج خلال فصل الصيف الموعد المعتاد للبطولة، كما ستواجه التصفيات المؤهلة للمونديال جدولًا مضغوطًا؛ بسبب فترة التوقف الطويلة.
وأوضح "فيفا"، أن مباراة الافتتاح ستقام في استاد البيت، إذ سينطلق حفل الافتتاح في الواحدة ظهرًا بالتوقيت المحلي للدولة المستضيفة، فيما ستقام مباريات دور المجموعات بواقع 4 مواجهات يومًيا، تنطلق في الواحدة ظهرًا، والرابعة عصرًا، والسابعة والعاشرة مساءً بالتوقيت المحلي.
وأشار إلى أن مباريات الجولة الأخيرة ستلعب بواقع مباراتين في السادسة ومثلهما في العاشرة مساءً بالتوقيت المحلي.
أما مباريات مراحل خروج المغلوب، فستُلعب بواقع مباراتين في اليوم الواحد، على أن تنطلق الأولى في السادسة مساءً، بينما تقام الأخرى في العاشرة مساءً.
وستقام المباراة النهائية لكأس العالم في السادسة من مساء يوم 18 ديسمبر 2022 على استاد لوسيل الذي يتسع لـ 80 ألف مشجع، بينما تقام مباراة تحديد الفائز بالمركز الثالث على استاد خليفة الدولي في السادسة من مساء يوم 17 ديسمبر 2022.