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أبل تصرف تعويض صادم بعد فضيحة 6 أنواع من هواتف آيفون

Time منذ 4 دقائق
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أبل تصرف تعويض صادم بعد فضيحة 6 أنواع من هواتف آيفون

وكالات (صدى):
في قرار صادم ، وافقت شركة أبل على صرف تعويض لكل متضرر من بطء بطارية آيفون بمقدار 25 دولار .

ويمكن للمتضررين من أصحاب هواتف : أيفون 6 ، و6 بلاس ، و6 بلاس إس ، وإس إس الصادر قبل الحادي عشر من ديسمبر عام 2017 و أصحاب هواتف أيفون 7 و 7 بلاس التي تعمل بنظام تشغيل آي أو إس 11.2التقديم والحصول على التعويض المادي من الشركة .

ووفقاً لـ" ذي اندبندنت" فإن الشركة أصابت البطارية ببطء أثناء محاولة إطالة عمرها كما أوضحت .

في سياق متصل وافقت الشركة على دفع مبلغ 500 مليون دولار من أجل التسوية ، وغرامة إضافية بقيمة 25 مليون يورو أقرتها منظمة حماية المنافسة في فرنسا .

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أحدث التعليقات

ابن حزم
الله يدفع عنا الوباء ويحمينا من كل شر
عبدالله السبيعي
لعن الله عليكم يالوصخين الله يقويكم ي رجال الامن والامانة هذولا اللي جابو لنا الامراض
أين الشرف ؟؟؟!! هذا فتح باب للشر تقليد للغرب الكافر في قذارتهم فرنسا مواليد الزنا أكثر ميلاد الزواج
زائر
ضجت ساعات الصباح الباكر بخبر انفصال الفاشنيستا الكويتية روان بن حسين عن زوجها رجل الأعمال الليبي يوسف المقريفي. وكشفت بن حسين عبر خاصية “الستوري” في انستغرام أن زوجها نقل لها فيروسا جنسيا خطيرا وهو HPV16 بسبب علاقاته الجنسية المتعددة مع فتيات عشوائيات. فيما أبدى الجمهور استغرابه بسبب استعانة الفاشنيستا الكويتية في البداية بحملة كشف المتحرشين وحالات الاغتصاب الأخيرة للحديث عن مرضها الذي نقله زوجها. ليتضح أن روان بن حسين قد قامت بحذف منشور كامل كشفت من خلاله أنها هي الأخرى تعرضت للاغتصاب وان مغتصبها هو نفسه زوجها. وأضافت روان بالمنشور، أنها كانت ستذهب للإبلاغ عنه بعد حادثة الاغتصاب، إلا أن والد زوجها تدخل وأقنعها بحل الموضوع بالزواج فور تخرجها من الجامعة، مشيرة إلى أن الزواج تم بالفعل، وقد حملت بعدها بابنتهما لاحقا. وقالت بالمنشور المحذوف، إنها بعد الزواج أصبحت تلاحق زوجها من بلد لبلد بدافع الحب، حتى اكتشفت أنها بعلاقة سامة ومتعبة. أما الصدمة الكبرى فقد كانت في نهاية المنشور عندما أعلنت أنها في فترة حملها اكتشفت أن زوجها كان يرسل صور “إباحية” لفتيات قاصرات. وأثار حذف روان بن حسين لهذا المنشور بشكل خاص حالة من الجدل وأسئلة عديدة، فالبعض شكك بما قالته، معلقين أنها اضطرت لحذفه حتى لا تتعرض للمساءلة القانونية باعتبار أن الأمر يعتبر قانونيا “تشهيرا”.
عبدالله
نطالب بجولات ميدانية رقابية من وزارة التجارة لمراقبة اسعار السلع والمواد الغذائية في البقالات فيها غش وتلاعب شديد بعضها تباع بضعف سعرها مقارنة بالسوبرماركتات الكبيرة

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