أبل تصرف تعويض صادم بعد فضيحة 6 أنواع من هواتف آيفون

وكالات (صدى):
في قرار صادم ، وافقت شركة أبل على صرف تعويض لكل متضرر من بطء بطارية آيفون بمقدار 25 دولار .
ويمكن للمتضررين من أصحاب هواتف : أيفون 6 ، و6 بلاس ، و6 بلاس إس ، وإس إس الصادر قبل الحادي عشر من ديسمبر عام 2017 و أصحاب هواتف أيفون 7 و 7 بلاس التي تعمل بنظام تشغيل آي أو إس 11.2التقديم والحصول على التعويض المادي من الشركة .
ووفقاً لـ" ذي اندبندنت" فإن الشركة أصابت البطارية ببطء أثناء محاولة إطالة عمرها كما أوضحت .
في سياق متصل وافقت الشركة على دفع مبلغ 500 مليون دولار من أجل التسوية ، وغرامة إضافية بقيمة 25 مليون يورو أقرتها منظمة حماية المنافسة في فرنسا .