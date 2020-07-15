مصطفي بكري يحذر: في حال هجوم مليشيات الوفاق على سرت الجيش المصري سيرد

القاهرة (صدى):
قال عضو مجلس النواب المصري، مصطفي بكري محذرا من إقدام مليشيات الوفاق، بقيادة فايز السراج "المدعوم من تركيا وقطر" على القيام بهجوم على مدينة سرت بدعم من المرتزقة الذين نقلتهم حكومة الرئيس التركي، رجب أردوغان، بأن الجيش المصري لن يتوانى في الرد على تلك التحركات.
وتابع بكري في تغريدة له على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «أي هجوم على سرت سيعقبه تواجد قوات حفتر في طرابلس.. الجيش الوطني الليبي -بقيادة المشير خليفة حفتر- يتوقع هجومًا تركيًّا بمشاركة المليشيات الإرهابية خلال الساعات المقبلة...».
وأوضح: «لو فعلها أردوغان فعليه أن ينتظر الجيش الوطني الليبي في قلب طرابلس ومصراته.. إذا كان أردوغان لم يستوعب تصريحات الرئيس السيسي، فعليه أن يعيد قراءتها، وأن يدرك أن الجيش المصري مبيهزرش».