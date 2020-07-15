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مصطفي بكري يحذر: في حال هجوم مليشيات الوفاق على سرت الجيش المصري سيرد

Time منذ 33 دقيقة
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مصطفي بكري يحذر: في حال هجوم مليشيات الوفاق على سرت الجيش المصري سيرد

القاهرة (صدى):
قال عضو مجلس النواب المصري، مصطفي بكري محذرا من إقدام مليشيات الوفاق، بقيادة فايز السراج "المدعوم من تركيا وقطر" على القيام بهجوم على مدينة سرت بدعم من المرتزقة الذين نقلتهم حكومة الرئيس التركي، رجب أردوغان، بأن الجيش المصري لن يتوانى في الرد على تلك التحركات.

وتابع بكري في تغريدة له على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «أي هجوم على سرت سيعقبه تواجد قوات حفتر في طرابلس.. الجيش الوطني الليبي -بقيادة المشير خليفة حفتر- يتوقع هجومًا تركيًّا بمشاركة المليشيات الإرهابية خلال الساعات المقبلة...».

وأوضح: «لو فعلها أردوغان فعليه أن ينتظر الجيش الوطني الليبي في قلب طرابلس ومصراته.. إذا كان أردوغان لم يستوعب تصريحات الرئيس السيسي، فعليه أن يعيد قراءتها، وأن يدرك أن الجيش المصري مبيهزرش».

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أحدث التعليقات

ابن حزم
الله يدفع عنا الوباء ويحمينا من كل شر
عبدالله السبيعي
لعن الله عليكم يالوصخين الله يقويكم ي رجال الامن والامانة هذولا اللي جابو لنا الامراض
أين الشرف ؟؟؟!! هذا فتح باب للشر تقليد للغرب الكافر في قذارتهم فرنسا مواليد الزنا أكثر ميلاد الزواج
زائر
ضجت ساعات الصباح الباكر بخبر انفصال الفاشنيستا الكويتية روان بن حسين عن زوجها رجل الأعمال الليبي يوسف المقريفي. وكشفت بن حسين عبر خاصية “الستوري” في انستغرام أن زوجها نقل لها فيروسا جنسيا خطيرا وهو HPV16 بسبب علاقاته الجنسية المتعددة مع فتيات عشوائيات. فيما أبدى الجمهور استغرابه بسبب استعانة الفاشنيستا الكويتية في البداية بحملة كشف المتحرشين وحالات الاغتصاب الأخيرة للحديث عن مرضها الذي نقله زوجها. ليتضح أن روان بن حسين قد قامت بحذف منشور كامل كشفت من خلاله أنها هي الأخرى تعرضت للاغتصاب وان مغتصبها هو نفسه زوجها. وأضافت روان بالمنشور، أنها كانت ستذهب للإبلاغ عنه بعد حادثة الاغتصاب، إلا أن والد زوجها تدخل وأقنعها بحل الموضوع بالزواج فور تخرجها من الجامعة، مشيرة إلى أن الزواج تم بالفعل، وقد حملت بعدها بابنتهما لاحقا. وقالت بالمنشور المحذوف، إنها بعد الزواج أصبحت تلاحق زوجها من بلد لبلد بدافع الحب، حتى اكتشفت أنها بعلاقة سامة ومتعبة. أما الصدمة الكبرى فقد كانت في نهاية المنشور عندما أعلنت أنها في فترة حملها اكتشفت أن زوجها كان يرسل صور “إباحية” لفتيات قاصرات. وأثار حذف روان بن حسين لهذا المنشور بشكل خاص حالة من الجدل وأسئلة عديدة، فالبعض شكك بما قالته، معلقين أنها اضطرت لحذفه حتى لا تتعرض للمساءلة القانونية باعتبار أن الأمر يعتبر قانونيا “تشهيرا”.
عبدالله
نطالب بجولات ميدانية رقابية من وزارة التجارة لمراقبة اسعار السلع والمواد الغذائية في البقالات فيها غش وتلاعب شديد بعضها تباع بضعف سعرها مقارنة بالسوبرماركتات الكبيرة

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