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الإتحاد الآسيوي يرفض استكمال دوري أبطال آسيا بأرض محايدة

Time منذ ساعة
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الإتحاد الآسيوي يرفض استكمال دوري أبطال آسيا بأرض محايدة

نواف السالم (صدى):
رفض مسؤولو الإتحاد الآسيوي لكرة القدم، مقترح أعضاء غرب القارة بإستكمال منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2020 في أرض محايدة، ونوقش المقترح خلال اجتماع الاتحاد القاري الذي عُقد قبل شهر، ولم يتم طرحه في اجتماع المكتب التنفيذي الآسيوي الذي أُقيم الأول من يوليو الجاري.

ومن المتوقع أن يعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن اسم الدولة التي ستستضيف بطولة التجمع لمنافسات دوري أبطال آسيا 2020، حيث تم فتح باب تقديم الملفات خلال الأيام الماضية.

ولم يتقدم حتى الآن سوى الدوحة من أجل استضافة مباريات البطولة، وذلك بعد أن استوفت الشروط المحددة من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ومن أبرزها الملاعب المكيفة.

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أحدث التعليقات

عبدالله السبيعي
لعن الله عليكم يالوصخين الله يقويكم ي رجال الامن والامانة هذولا اللي جابو لنا الامراض
أين الشرف ؟؟؟!! هذا فتح باب للشر تقليد للغرب الكافر في قذارتهم فرنسا مواليد الزنا أكثر ميلاد الزواج
زائر
ضجت ساعات الصباح الباكر بخبر انفصال الفاشنيستا الكويتية روان بن حسين عن زوجها رجل الأعمال الليبي يوسف المقريفي. وكشفت بن حسين عبر خاصية “الستوري” في انستغرام أن زوجها نقل لها فيروسا جنسيا خطيرا وهو HPV16 بسبب علاقاته الجنسية المتعددة مع فتيات عشوائيات. فيما أبدى الجمهور استغرابه بسبب استعانة الفاشنيستا الكويتية في البداية بحملة كشف المتحرشين وحالات الاغتصاب الأخيرة للحديث عن مرضها الذي نقله زوجها. ليتضح أن روان بن حسين قد قامت بحذف منشور كامل كشفت من خلاله أنها هي الأخرى تعرضت للاغتصاب وان مغتصبها هو نفسه زوجها. وأضافت روان بالمنشور، أنها كانت ستذهب للإبلاغ عنه بعد حادثة الاغتصاب، إلا أن والد زوجها تدخل وأقنعها بحل الموضوع بالزواج فور تخرجها من الجامعة، مشيرة إلى أن الزواج تم بالفعل، وقد حملت بعدها بابنتهما لاحقا. وقالت بالمنشور المحذوف، إنها بعد الزواج أصبحت تلاحق زوجها من بلد لبلد بدافع الحب، حتى اكتشفت أنها بعلاقة سامة ومتعبة. أما الصدمة الكبرى فقد كانت في نهاية المنشور عندما أعلنت أنها في فترة حملها اكتشفت أن زوجها كان يرسل صور “إباحية” لفتيات قاصرات. وأثار حذف روان بن حسين لهذا المنشور بشكل خاص حالة من الجدل وأسئلة عديدة، فالبعض شكك بما قالته، معلقين أنها اضطرت لحذفه حتى لا تتعرض للمساءلة القانونية باعتبار أن الأمر يعتبر قانونيا “تشهيرا”.
عبدالله
نطالب بجولات ميدانية رقابية من وزارة التجارة لمراقبة اسعار السلع والمواد الغذائية في البقالات فيها غش وتلاعب شديد بعضها تباع بضعف سعرها مقارنة بالسوبرماركتات الكبيرة
زائر
ضجت ساعات الصباح الباكر بخبر انفصال الفاشنيستا الكويتية روان بن حسين عن زوجها رجل الأعمال الليبي يوسف المقريفي. وكشفت بن حسين عبر خاصية “الستوري” في انستغرام أن زوجها نقل لها فيروسا جنسيا خطيرا وهو HPV16 بسبب علاقاته الجنسية المتعددة مع فتيات عشوائيات. فيما أبدى الجمهور استغرابه بسبب استعانة الفاشنيستا الكويتية في البداية بحملة كشف المتحرشين وحالات الاغتصاب الأخيرة للحديث عن مرضها الذي نقله زوجها. ليتضح أن روان بن حسين قد قامت بحذف منشور كامل كشفت من خلاله أنها هي الأخرى تعرضت للاغتصاب وان مغتصبها هو نفسه زوجها. وأضافت روان بالمنشور، أنها كانت ستذهب للإبلاغ عنه بعد حادثة الاغتصاب، إلا أن والد زوجها تدخل وأقنعها بحل الموضوع بالزواج فور تخرجها من الجامعة، مشيرة إلى أن الزواج تم بالفعل، وقد حملت بعدها بابنتهما لاحقا. وقالت بالمنشور المحذوف، إنها بعد الزواج أصبحت تلاحق زوجها من بلد لبلد بدافع الحب، حتى اكتشفت أنها بعلاقة سامة ومتعبة. أما الصدمة الكبرى فقد كانت في نهاية المنشور عندما أعلنت أنها في فترة حملها اكتشفت أن زوجها كان يرسل صور “إباحية” لفتيات قاصرات. وأثار حذف روان بن حسين لهذا المنشور بشكل خاص حالة من الجدل وأسئلة عديدة، فالبعض شكك بما قالته، معلقين أنها اضطرت لحذفه حتى لا تتعرض للمساءلة القانونية باعتبار أن الأمر يعتبر قانونيا “تشهيرا”.

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