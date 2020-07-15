الإتحاد الآسيوي يرفض استكمال دوري أبطال آسيا بأرض محايدة

نواف السالم (صدى):
رفض مسؤولو الإتحاد الآسيوي لكرة القدم، مقترح أعضاء غرب القارة بإستكمال منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2020 في أرض محايدة، ونوقش المقترح خلال اجتماع الاتحاد القاري الذي عُقد قبل شهر، ولم يتم طرحه في اجتماع المكتب التنفيذي الآسيوي الذي أُقيم الأول من يوليو الجاري.
ومن المتوقع أن يعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن اسم الدولة التي ستستضيف بطولة التجمع لمنافسات دوري أبطال آسيا 2020، حيث تم فتح باب تقديم الملفات خلال الأيام الماضية.
ولم يتقدم حتى الآن سوى الدوحة من أجل استضافة مباريات البطولة، وذلك بعد أن استوفت الشروط المحددة من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ومن أبرزها الملاعب المكيفة.