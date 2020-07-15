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ابنة شقيق ترامب: «يجب أن يستقيل»

Time منذ 37 دقيقة
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ابنة شقيق ترامب: «يجب أن يستقيل»

واشنطن (صدى):
طالبت ماري ترامب، ابنة شقيق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عمها بالاستقالة من منصبه؛ لكونه غير قادر على قيادة البلاد، وفقًا لـ "وصفها".

جاء ذلك خلال مقابلة مع شبكة "إيه بي سي" الإخبارية، بمناسبة صدور كتابها "كثير للغاية ولا يكفي أبداً: كيف صنعت عائلتي أخطر رجل في العالم"، أمس الثلاثاء.

ووصفت ماري، قيادة عمها للبلاد بأنها "خطيرة"، مضيفة أنه " أنه غير قادر على الإطلاق على قيادة هذا البلد ومن الخطر السماح له بالقيام بذلك ".

وأوضحت أن زارت عمها في البيت الأبيض بعد أربعة أشهر فقط من توليه رئاسة الولايات المتحدة، إذ وجدته متوترًا جدًا بسبب الضغوط، بشكل لم تره به من قبل، وقد قالت له يومها " لا تدعهم يحبطونك".

وأفادت بأنه ستخبره بأن يستقيل، إذا تكرر الموقف وذهبت لزيارته في البيت الأبيض، مرة أخرى.

وقالت في كتابها: " إن دونالد دمّر والدي، بعدما حذا حذو جدي وبتواطؤ وصمت وتقاعس من إخوته. ولا يمكنني السماح له بتدمير بلادي ".

يذكر أن أحد القضاة في نيويورك، قد رفض محاولة من روبرت ترمب، شقيق الرئيس، لمنع إصدار الكتاب، استشهد فيها باتفاقية عدم إفشاء الأسرار التي وقّعتها ماري بعد معركة قضائية بشأن أملاك والد الرئيس.

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أحدث التعليقات

عبدالله السبيعي
لعن الله عليكم يالوصخين الله يقويكم ي رجال الامن والامانة هذولا اللي جابو لنا الامراض
أين الشرف ؟؟؟!! هذا فتح باب للشر تقليد للغرب الكافر في قذارتهم فرنسا مواليد الزنا أكثر ميلاد الزواج
زائر
ضجت ساعات الصباح الباكر بخبر انفصال الفاشنيستا الكويتية روان بن حسين عن زوجها رجل الأعمال الليبي يوسف المقريفي. وكشفت بن حسين عبر خاصية “الستوري” في انستغرام أن زوجها نقل لها فيروسا جنسيا خطيرا وهو HPV16 بسبب علاقاته الجنسية المتعددة مع فتيات عشوائيات. فيما أبدى الجمهور استغرابه بسبب استعانة الفاشنيستا الكويتية في البداية بحملة كشف المتحرشين وحالات الاغتصاب الأخيرة للحديث عن مرضها الذي نقله زوجها. ليتضح أن روان بن حسين قد قامت بحذف منشور كامل كشفت من خلاله أنها هي الأخرى تعرضت للاغتصاب وان مغتصبها هو نفسه زوجها. وأضافت روان بالمنشور، أنها كانت ستذهب للإبلاغ عنه بعد حادثة الاغتصاب، إلا أن والد زوجها تدخل وأقنعها بحل الموضوع بالزواج فور تخرجها من الجامعة، مشيرة إلى أن الزواج تم بالفعل، وقد حملت بعدها بابنتهما لاحقا. وقالت بالمنشور المحذوف، إنها بعد الزواج أصبحت تلاحق زوجها من بلد لبلد بدافع الحب، حتى اكتشفت أنها بعلاقة سامة ومتعبة. أما الصدمة الكبرى فقد كانت في نهاية المنشور عندما أعلنت أنها في فترة حملها اكتشفت أن زوجها كان يرسل صور “إباحية” لفتيات قاصرات. وأثار حذف روان بن حسين لهذا المنشور بشكل خاص حالة من الجدل وأسئلة عديدة، فالبعض شكك بما قالته، معلقين أنها اضطرت لحذفه حتى لا تتعرض للمساءلة القانونية باعتبار أن الأمر يعتبر قانونيا “تشهيرا”.
عبدالله
نطالب بجولات ميدانية رقابية من وزارة التجارة لمراقبة اسعار السلع والمواد الغذائية في البقالات فيها غش وتلاعب شديد بعضها تباع بضعف سعرها مقارنة بالسوبرماركتات الكبيرة
زائر
ضجت ساعات الصباح الباكر بخبر انفصال الفاشنيستا الكويتية روان بن حسين عن زوجها رجل الأعمال الليبي يوسف المقريفي. وكشفت بن حسين عبر خاصية “الستوري” في انستغرام أن زوجها نقل لها فيروسا جنسيا خطيرا وهو HPV16 بسبب علاقاته الجنسية المتعددة مع فتيات عشوائيات. فيما أبدى الجمهور استغرابه بسبب استعانة الفاشنيستا الكويتية في البداية بحملة كشف المتحرشين وحالات الاغتصاب الأخيرة للحديث عن مرضها الذي نقله زوجها. ليتضح أن روان بن حسين قد قامت بحذف منشور كامل كشفت من خلاله أنها هي الأخرى تعرضت للاغتصاب وان مغتصبها هو نفسه زوجها. وأضافت روان بالمنشور، أنها كانت ستذهب للإبلاغ عنه بعد حادثة الاغتصاب، إلا أن والد زوجها تدخل وأقنعها بحل الموضوع بالزواج فور تخرجها من الجامعة، مشيرة إلى أن الزواج تم بالفعل، وقد حملت بعدها بابنتهما لاحقا. وقالت بالمنشور المحذوف، إنها بعد الزواج أصبحت تلاحق زوجها من بلد لبلد بدافع الحب، حتى اكتشفت أنها بعلاقة سامة ومتعبة. أما الصدمة الكبرى فقد كانت في نهاية المنشور عندما أعلنت أنها في فترة حملها اكتشفت أن زوجها كان يرسل صور “إباحية” لفتيات قاصرات. وأثار حذف روان بن حسين لهذا المنشور بشكل خاص حالة من الجدل وأسئلة عديدة، فالبعض شكك بما قالته، معلقين أنها اضطرت لحذفه حتى لا تتعرض للمساءلة القانونية باعتبار أن الأمر يعتبر قانونيا “تشهيرا”.

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