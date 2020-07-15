شخصيات نصراوية تدعم "خالد الزيلعي" في مرضه

نواف السالم (صدى):
حرصت شخصيات رياضية سابقة بنادي النصر على الاطمئنان على صحة لاعب النصر"خالد الزيلعي" الذى أعلن مؤخراً إصابته بمرض التصلب الجانبي الضموري.
وكتب الزيلعي على حسابه الرسمي بموقع تويتر :"أشكر الكابتن محيسن الجمعان والكابتن إبراهيم ماطر والكابتن محسن الحارثي والأستاذ عادل البطي على زيارتهم جزاكم الله كل خير".
كما قدم شكره أيضا لكل من لاعبي النصر السابقين خالد الفرحان وإبراهيم الشويع وإبراهيم العيسى ومضحي الدوسري وأحمد نصيب وطراد الشريف وفهد الرشيد وعبدالعزيز الجنوبي ومحمد الخوجلي وحسين هادي وعادل خوجلي وعبد الله الغانم.