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أحمد الأمير: مقاضاة ثلاثة أندية بدوري المحترفين أمام "فيفا"

Time منذ 8 دقائق
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أحمد الأمير: مقاضاة ثلاثة أندية بدوري المحترفين أمام "فيفا"

ماجد محمد (صدى):
أكد خبير لوائح كرة القدم أحمد الأمير وجود اربع قضايا مرفوعة ضد أندية دوري المحترفين امام فيفا بسبب خصم الرواتب .

وقال "الأمير " على حسابه عبر " تويتر " : 4 قضايا مرفوعة ضد 3 أندية في دوري المحترفين أمام فيفا بسبب قرار خصم 50%، والذي تم اتخاذه وإقراره من قبل رابطة دوري المحترفين بدون موافقة اللاعبين وفقط بموافقة الأندية .

وكان "فيفا" قد سمح بتخفيض الرواتب وتمديد العقود المنتهية في يونيو الماضي حتى نهاية المنافسات لبضعة أشهر ولكن بشرط موافقة الطرفين ، وذلك بسبب الظروف الإقتصادية للأندية جراء جئحة كورونا .

ولم يتم الكشف بعد عن اسماء تلك الأندية أو الخطوات التي سيتم اتخاذها أمام فيفا .

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أحدث التعليقات

ابوسيف
لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم نسأل السلامة والعافية احنا في ذمتي هيئة كبار العلماء
وسيم ٢٠٠٠
جزاك الله خيرا
ابو يددددددر
لو اني من فهد والله مالعب لين اخد حقي شكله بيضيع بسبب المجاملات ينتهي طفران
،،،
حطو اسعار على المنتجات احسن لهم ولنا
Obaid
هذا رقم شيخ وراقي معرف في الباحه وله خبرة كبيرة وتعالج على يده الكثير ولا اريد منكم الا الدعاء لي بظهر الغيب 0504761071

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