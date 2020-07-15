أحمد الأمير: مقاضاة ثلاثة أندية بدوري المحترفين أمام "فيفا"

ماجد محمد (صدى):
أكد خبير لوائح كرة القدم أحمد الأمير وجود اربع قضايا مرفوعة ضد أندية دوري المحترفين امام فيفا بسبب خصم الرواتب .
وقال "الأمير " على حسابه عبر " تويتر " : 4 قضايا مرفوعة ضد 3 أندية في دوري المحترفين أمام فيفا بسبب قرار خصم 50%، والذي تم اتخاذه وإقراره من قبل رابطة دوري المحترفين بدون موافقة اللاعبين وفقط بموافقة الأندية .
وكان "فيفا" قد سمح بتخفيض الرواتب وتمديد العقود المنتهية في يونيو الماضي حتى نهاية المنافسات لبضعة أشهر ولكن بشرط موافقة الطرفين ، وذلك بسبب الظروف الإقتصادية للأندية جراء جئحة كورونا .
ولم يتم الكشف بعد عن اسماء تلك الأندية أو الخطوات التي سيتم اتخاذها أمام فيفا .