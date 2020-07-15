وظيفة شاغرة في مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية

فاطمة المالكي (صدى):
كشف مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية عن توفر وظيفة شاغرة بمسمى مدير إدارة المتاحف، ليتولى إعداد خطط وبرامج العمل لتطوير إدارة المتاحف والإشراف عليها، وإعداد خطط تنفيذية لمشاريع المتاحف الخارجية، وتقدير ميزانياتها.
وأضاف أن مهام الوظيفة تتضمن أن يتولى أيضا إعداد المحتوى الخاص بالمعارض، وإعداد خطط برامج التدريب والتطوع في المتاحف والإشراف عليها، وتطوير إجراءات وأساليب العمل باستخدام التقنيات الحديثة، ومتابعة ومراقبة تطوير أنظمة ومعايير الجودة، ومناقشة عروض الاسعار لتنفيذ معارض المركز مع الشركات المنفذة.
وأكد أن التقديم متاح الآن من خلال الرابط التالي : أضغط هنا