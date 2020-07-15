شاهد.. ملاك الحسيني تعود باحتفالية ضخمة تثير الجدل

متابعة- أميرة خالد (صدى):
عادت الإعلامية ملاك الحسيني المعروفة ببرنامج "حراك مع ملاك" على شاشة "إم بي سي"، مجددًا بنشر احتفالية ضخمة أثارت الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
وتساءل المتابعون عن سبب اختفائها بعد أن افتقدوها طوال الفترة الماضية، حيث رحب البعض بتلك العودة في وقت لم تسلم فيه الإعلامية من الانتقاد؛ حيث نشرت مقاطع فيديو من مناسبة ضخمة لم تعلن عن سببها ولكنها تلقت على إثرها الكثير من الهدايا.
وقال المتابعون إنها احتفالية بمناسبة "حملها"؛ فيما أقيمت الاحتفالية في إحدى المنتجعات الشهيرة بالعاصمة الرياض، بينما أهداها زوجها "سلسلة" من الماس ونشرت صورًا لأبنائها وهم يشاركونها الحفل بينما لم يظهر زوجها.