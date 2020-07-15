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شاهد.. ملاك الحسيني تعود باحتفالية ضخمة تثير الجدل

Time منذ 17 دقيقة
Views 441
شاهد.. ملاك الحسيني تعود باحتفالية ضخمة تثير الجدل

متابعة- أميرة خالد (صدى):
عادت الإعلامية ملاك الحسيني المعروفة ببرنامج "حراك مع ملاك" على شاشة "إم بي سي"، مجددًا بنشر احتفالية ضخمة أثارت الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وتساءل المتابعون عن سبب اختفائها بعد أن افتقدوها طوال الفترة الماضية، حيث رحب البعض بتلك العودة في وقت لم تسلم فيه الإعلامية من الانتقاد؛ حيث نشرت مقاطع فيديو من مناسبة ضخمة لم تعلن عن سببها ولكنها تلقت على إثرها الكثير من الهدايا.

وقال المتابعون إنها احتفالية بمناسبة "حملها"؛ فيما أقيمت الاحتفالية في إحدى المنتجعات الشهيرة بالعاصمة الرياض، بينما أهداها زوجها "سلسلة" من الماس ونشرت صورًا لأبنائها وهم يشاركونها الحفل بينما لم يظهر زوجها.

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أحدث التعليقات

ابوسيف
لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم نسأل السلامة والعافية احنا في ذمتي هيئة كبار العلماء
وسيم ٢٠٠٠
جزاك الله خيرا
ابو يددددددر
لو اني من فهد والله مالعب لين اخد حقي شكله بيضيع بسبب المجاملات ينتهي طفران
،،،
حطو اسعار على المنتجات احسن لهم ولنا
Obaid
هذا رقم شيخ وراقي معرف في الباحه وله خبرة كبيرة وتعالج على يده الكثير ولا اريد منكم الا الدعاء لي بظهر الغيب 0504761071

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