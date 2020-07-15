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«فوربس» الأمريكية تشيد بدور المملكة في «أوبك»

Time منذ 38 دقيقة
Views 1351
«فوربس» الأمريكية تشيد بدور المملكة في «أوبك»

واشنطن (صدى):
تجلت حقيقة واضحة أمام العالم خلال الإحتفال بذكرى منظمة أوبك الـ60 وهي أن المملكة عندما تقول للمنظمة " إقفزوا " ترد " أوبك" قائلة ما مدى الإرتفاع المطلوب؟.

ونشرت مجلة "فوربس" الأمريكية للكاتبيْن جيم كران ومارك فينلي؛ مقال جاء فيه بأنه منذ توقفت حرب الأسعار الكارثية بين روسيا والمملكة بعد خمسة أسابيع من بدايتها، صححت المنظمة وضعها، داحضة ما يقال حول انهيارها، ليس ذلك فحسب بل يبدو أنها صححت أوضاع أسواق النفط العالمية في خضم انهيار غير مسبوق على الطلب.

وقال الكاتبان في مقالهما بالمجلة الأمريكية: بمجرد إيمان أعضاء "أوبك" المتقاعسين فجأة بمغزى "أوبك"، توقفوا عن الغش في الإنتاج؛ ليس ذلك فحسب؛ بل أصبحوا أكثر امتثالًا للتدابير الجيدة، أو باتوا يقطعون الوعود بالامتثال.

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أحدث التعليقات

ابوسيف
لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم نسأل السلامة والعافية احنا في ذمتي هيئة كبار العلماء
وسيم ٢٠٠٠
جزاك الله خيرا
ابو يددددددر
لو اني من فهد والله مالعب لين اخد حقي شكله بيضيع بسبب المجاملات ينتهي طفران
،،،
حطو اسعار على المنتجات احسن لهم ولنا
Obaid
هذا رقم شيخ وراقي معرف في الباحه وله خبرة كبيرة وتعالج على يده الكثير ولا اريد منكم الا الدعاء لي بظهر الغيب 0504761071

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