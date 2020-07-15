الاتفاق يكشف آخر مستجدات تمديد عقد وليد أزارو

نواف السالم (صدى):
علق خالد الناصر الأمين العام للمجلس التنفيذي لنادي الاتفاق، أمس الثلاثاء، على حقيقة وجود أزمة بشأن تمديد عقد الدولي المغربي وليد أزارو المعار من الأهلي المصري، حتى نهاية الموسم.
وأكد خالد الناصر، أنه لا توجد أزمة في هذا الشأن وانقطاع أزارو عن تدريبات الفريق استعدادًا لاستكمال الموسم الجاري، يعود إلى انتهاء إعارة المغربي في 30 يونيو الماضي، وهو الأمر الذي أدى إلى غيابه حتى تحديد الموقف النهائي.
وقال مسؤول الاتفاق، أن ما تم تداوله حول تمرد أزارو، ورفضه اللعب مجددًا في دوري المحترفين، مشددًا على أن مهاجم الأهلي المصري لاعب محترف وعلى خُلق عالٍ ولا يمكن أن يقوم بتلك الأفعال بدون وجه قانوني، لافتًا إلى أن الاتفاق كثف المفاوضات معه لتمديد إعارة أزارو حتى نهاية الموسم.
وصرح " الناصر " بشأن محاولة الاتفاق ضم محمد شريف جناح الأهلي المصري المعار إلى إنبي، قائلًا: " هو نجم موهوب ومطلوب في العديد من الأندية، لكن في الوقت الحالي لا يمكن تأكيد أو نفي المفاوضات، خاصة أن عدد الأجانب في الاتفاق مكتمل " .