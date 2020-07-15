نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

الاتفاق يكشف آخر مستجدات تمديد عقد وليد أزارو

Time منذ 53 دقيقة
Views 1311
الاتفاق يكشف آخر مستجدات تمديد عقد وليد أزارو

نواف السالم (صدى):
علق خالد الناصر الأمين العام للمجلس التنفيذي لنادي الاتفاق، أمس الثلاثاء، على حقيقة وجود أزمة بشأن تمديد عقد الدولي المغربي وليد أزارو المعار من الأهلي المصري، حتى نهاية الموسم.

وأكد خالد الناصر، أنه لا توجد أزمة في هذا الشأن وانقطاع أزارو عن تدريبات الفريق استعدادًا لاستكمال الموسم الجاري، يعود إلى انتهاء إعارة المغربي في 30 يونيو الماضي، وهو الأمر الذي أدى إلى غيابه حتى تحديد الموقف النهائي.

وقال مسؤول الاتفاق، أن ما تم تداوله حول تمرد أزارو، ورفضه اللعب مجددًا في دوري المحترفين، مشددًا على أن مهاجم الأهلي المصري لاعب محترف وعلى خُلق عالٍ ولا يمكن أن يقوم بتلك الأفعال بدون وجه قانوني، لافتًا إلى أن الاتفاق كثف المفاوضات معه لتمديد إعارة أزارو حتى نهاية الموسم.

وصرح " الناصر " بشأن محاولة الاتفاق ضم محمد شريف جناح الأهلي المصري المعار إلى إنبي، قائلًا: " هو نجم موهوب ومطلوب في العديد من الأندية، لكن في الوقت الحالي لا يمكن تأكيد أو نفي المفاوضات، خاصة أن عدد الأجانب في الاتفاق مكتمل " .

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابوسيف
لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم نسأل السلامة والعافية احنا في ذمتي هيئة كبار العلماء
وسيم ٢٠٠٠
جزاك الله خيرا
ابو يددددددر
لو اني من فهد والله مالعب لين اخد حقي شكله بيضيع بسبب المجاملات ينتهي طفران
،،،
حطو اسعار على المنتجات احسن لهم ولنا
Obaid
هذا رقم شيخ وراقي معرف في الباحه وله خبرة كبيرة وتعالج على يده الكثير ولا اريد منكم الا الدعاء لي بظهر الغيب 0504761071

أخر الأخبار

كيفية الإصابة بعدوى فيروس الورم الحليمي البشري
كيفية الإصابة بعدوى فيروس الورم الحليمي البشري
Time منذ 5 دقائق Views 1073
أحمد الأمير: مقاضاة ثلاثة أندية بدوري المحترفين أمام "فيفا"
أحمد الأمير: مقاضاة ثلاثة أندية بدوري المحترفين أمام "فيفا"
Time منذ 8 دقائق Views 1222
أصداء "أبو مشعل" تدفع "عايض" لحذف فيديو كليب أغنيته الجديدة
أصداء "أبو مشعل" تدفع "عايض" لحذف فيديو كليب أغنيته الجديدة
Time منذ 11 دقيقة Views 1120
شاهد.. ملاك الحسيني تعود باحتفالية ضخمة تثير الجدل
شاهد.. ملاك الحسيني تعود باحتفالية ضخمة تثير الجدل
Time منذ 17 دقيقة Views 429
وظيفة شاغرة في مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية
وظيفة شاغرة في مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية
Time منذ 21 دقيقة Views 1260
مانشستر يونايتد يسعى بقوة للحصول على خدمات جادون سانشو
مانشستر يونايتد يسعى بقوة للحصول على خدمات جادون سانشو
Time منذ 26 دقيقة Views 1256
معلومات مثيرة عن "يوسف المقريف" طليق "روان بن حسين"
معلومات مثيرة عن "يوسف المقريف" طليق "روان بن حسين"
Time منذ 31 دقيقة Views 659
بالفيديو.. رجل يثير ضحك الملكة إليزابيث بقصة طريفة
بالفيديو.. رجل يثير ضحك الملكة إليزابيث بقصة طريفة
Time منذ 34 دقيقة Views 427
مركز فلكي ياباني يرصد إنفجار نجمي خارق على سطح أحد النجوم
مركز فلكي ياباني يرصد إنفجار نجمي خارق على سطح أحد النجوم
Time منذ 38 دقيقة Views 287
«فوربس» الأمريكية تشيد بدور المملكة في «أوبك»
«فوربس» الأمريكية تشيد بدور المملكة في «أوبك»
Time منذ 38 دقيقة Views 1347