بريطانيا قد تواجه هجمة أشد فتكًا من الفيروس في الشتاء

لندن (صدى):
من المحتمل أن تواجه بريطانيا، في الشتاء القادم هجمة أخرى من الفيروس المستجد ستكون أشد فتكا، فيما أوضح ستيفن هولجيت وهو أستاذ جامعي، أن الناس ستقضي وقتا أطول معا في أماكن مغلقة في الشتاء مما يزيد الأمر سوءًا.
وصرح ستيفن هولجيت: " هذا ليس تنبؤا ولكنه احتمال.. الوفيات قد تكون أعلى مع ظهور موجة جديدة من كوفيد-19 هذا الشتاء ولكن يمكن الحد من خطر حدوث ذلك إذا اتخذنا إجراء على الفور " .
وفي السياق نفسه، قالت آن جونسون نائبة رئيس الأكاديمية، إن موسما سيئا لإنفلونزا الشتاء إلى جانب تراكم عدد كبير من المرضى الذين يعانون من أمراض أخرى وحالات مزمنة سيزيد من الضغط الكبير على الخدمات الصحية مما يؤكد الحاجة إلى الاستعداد.