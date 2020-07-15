فتح باب التسجيل بالدورات التدريبية لشاغلات الوظائف التعليمية بالرياض

الرياض (صدى):
أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض فتح باب التسجيل في الدورات التدريبية بإدارة التدريب والإبتعاث لشاغلات الوظائف التعليمية .
وأوضحت ان التسجيل يتم إلكترونيًا عبر نظام التدريب على بوابة الرياض التعليمية وستكون الدورات خلال أسبوع التهيئة والفصل الأول للعام الدراسي 1441 / 1442هــ.
ومن المقرر طرح 315 برنامجًا تدريبي، منها 35 دورة خلال أسبوع التهيئة يشمل 8000 متدربة إذا كان مباشرو15000 متدربة إذا كان عن بُعد ، فيما يتعين على الراغبات في التقدم الإطلاع على الخطة التدريبية لإختيار الدورات المطلوبة .