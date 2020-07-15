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ترامب يتراجع عن قرار إلغاء تأشيرات الطلاب الأجانب

Time منذ 28 دقيقة
Views 1379
ترامب يتراجع عن قرار إلغاء تأشيرات الطلاب الأجانب

واشنطن (صدى):
تراجعت الإدارة الأمريكية، أمس الثلاثاء، عن قرارها بشأن إلغاء تأشيرات الطلاب الأجانب، الذين صارت دراستهم عبر الإنترنت بسبب تداعيات الجائحة.

ويأتي ذلك بعد ضغوط من جامعات ومؤسسات تعليمية، حيث تقدمت جامعتا "هارفارد" و"إم آي تي" بطعن على قرار إدارة الهجرة، وأكدتا أن القرار سيلحق ضررًا بالغًا بالطلاب على الصعيدين الشخصي والمالي.

وفي السياق نفسه، أكد مصدر أمريكي، إن البيت الأبيض يسعى لتطبيق القاعدة على الطلاب الجدد فقط، بدلاً من الطلاب الموجودين بالفعل في الولايات المتحدة؛ فيما كانت إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية، قد أعلنت في السادس من يوليو الجاري إلزام الطلاب الأجانب الذين تحول تعليمهم إلى دورات عبر الإنترنت بمغادرة الولايات المتحدة أو التحويل إلى جامعات تشترط إلزامية الحضور.

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أحدث التعليقات

الاستثنائي
والله يا السويكت احترمك لكن من يوم استلمت الاداره ولا عقوبه شفناه على اي إعلامي زعيقي في السوشل ميديا او البرامج التلفزيونية كل يوم وفيه اساءت على لاعبين النصر وأدراته وتلفيق كذب وافتراء وأنتم لايحرك ساكن للله يرحم الامير الرمز عبدالرحمن ابن سعود كانت الصحف الزعيقيه تهابه. ولا تستطيع التهكم على العالمي مثل اليوم انت قانوني اين رفع قصيه اساءت الاعلام الزعيقي لحمدالله في المطار وبيتروس ومرابط جوليانو ولا قضيه سمعنا فيها اخذت حق النصر السويكت النصر جداره ليس قصير وعنب الجمهور عليك كبير نريد افعال ولا أقوال لتهدئه الشارع النصراوي ؟
الاستثنائي
والله يا السويكت احترمك لكن من يوم استلمت الاداره ولا عقوبه شفناه على اي إعلامي زعيقي في السوشل ميديا او البرامج التلفزيونية كل يوم وفيه اساءت على لاعبين النصر وأدراته وتلفيق كذب وافتراء وأنتم لايحرك ساكن للله يرحم الامير الرمز عبدالرحمن ابن سعود كانت الصحف الزعيقيه تهابه. ولا تستطيع التهكم على العالمي مثل اليوم انت قانوني اين رفع قصيه اساءت الاعلام الزعيقي لحمدالله في المطار وبيتروس ومرابط جوليانو ولا قضيه سمعنا فيها اخذت حق النصر السويكت النصر جداره ليس قصير وعنب الجمهور عليك كبير نريد افعال ولا أقوال لتهدئه الشارع النصراوي ؟
بسمه
اسمعي ندى انتبهي من بعض المشايخ الروخنيين يقولون لك فك السحر او جلب حبيب قسم با الله كذابين اهل دجل يدخلون ارقام عبر الواتس اب يتحدثون مع الناس لهام مواقع الشبكات الأجتماعية يطلبون مبالغ باهضة الثمن لا مايظهرون شخصيا اهل دجل هدفهم مادي تواصلي مع مشايخ يقرأون القرأن مباشره لهم موقع رسمي ارسل لك موقع الرسمي محمد حسان
بسمه
اسمعي ندى انتبهي من بعض المشايخ الروخنيين يقولون لك فك السحر او جلب حبيب قسم با الله كذابين اهل دجل يدخلون ارقام عبر الواتس اب يتحدثون مع الناس لهام مواقع الشبكات الأجتماعية يطلبون مبالغ باهضة الثمن لا مايظهرون شخصيا اهل دجل هدفهم مادي تواصلي مع مشايخ يقرأون القرأن مباشره لهم موقع رسمي ارسل لك موقع الرسمي محمد حسان
أبو يوسف
اللهُّــــــــــم َ لَك الحمـــــدُ وَإِلَيْك المُشتكى وَأَنْت المُستعـــٰـان وَلَا حَوْلَ وَلاقُوَّةَ إِلاَّ بِاَللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ

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