نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

"النصر" يدافع عن نجومه ويتقدم بشكاوى رسمية ضد المسيئين على السوشيال ميديا

Time منذ ساعة
Views 1586
Comment 2
"النصر" يدافع عن نجومه ويتقدم بشكاوى رسمية ضد المسيئين على السوشيال ميديا

ماجد محمد (صدى):
في أول رد لها ، قررت إدارة النصر التقدم بشكاوى رسمية ضد الإساءات ومحاولات التقليل من جماهيرية اللاعبين على السوشيال ميديا .

وقالت الإدارة النصراوية أنها سترصد أي هجمات على نجوم العالمي ولن تسمح بالتأثير على روحهم المعنوية ما يؤثر على آدائهم بأرض الملعب وتشويه سمعتهم .

وكانت الفترة الأخيرة قد شهدت ترويج معلومات مغلوطة حول بعض لاعبي النصر ، مثل اتهام بيتروس بوضع علم المملكة على حذائه ما سبب غضب كبير ، فضلاً عن ردود الفعل الغريبة والشامته فور الإعلان عن إصابة النجم المغربي نور الدين أمرابط بكورونا .

Time واتساب

أحدث التعليقات

الاستثنائي
والله يا السويكت احترمك لكن من يوم استلمت الاداره ولا عقوبه شفناه على اي إعلامي زعيقي في السوشل ميديا او البرامج التلفزيونية كل يوم وفيه اساءت على لاعبين النصر وأدراته وتلفيق كذب وافتراء وأنتم لايحرك ساكن للله يرحم الامير الرمز عبدالرحمن ابن سعود كانت الصحف الزعيقيه تهابه. ولا تستطيع التهكم على العالمي مثل اليوم انت قانوني اين رفع قصيه اساءت الاعلام الزعيقي لحمدالله في المطار وبيتروس ومرابط جوليانو ولا قضيه سمعنا فيها اخذت حق النصر السويكت النصر جداره ليس قصير وعنب الجمهور عليك كبير نريد افعال ولا أقوال لتهدئه الشارع النصراوي ؟
الاستثنائي
والله يا السويكت احترمك لكن من يوم استلمت الاداره ولا عقوبه شفناه على اي إعلامي زعيقي في السوشل ميديا او البرامج التلفزيونية كل يوم وفيه اساءت على لاعبين النصر وأدراته وتلفيق كذب وافتراء وأنتم لايحرك ساكن للله يرحم الامير الرمز عبدالرحمن ابن سعود كانت الصحف الزعيقيه تهابه. ولا تستطيع التهكم على العالمي مثل اليوم انت قانوني اين رفع قصيه اساءت الاعلام الزعيقي لحمدالله في المطار وبيتروس ومرابط جوليانو ولا قضيه سمعنا فيها اخذت حق النصر السويكت النصر جداره ليس قصير وعنب الجمهور عليك كبير نريد افعال ولا أقوال لتهدئه الشارع النصراوي ؟
بسمه
اسمعي ندى انتبهي من بعض المشايخ الروخنيين يقولون لك فك السحر او جلب حبيب قسم با الله كذابين اهل دجل يدخلون ارقام عبر الواتس اب يتحدثون مع الناس لهام مواقع الشبكات الأجتماعية يطلبون مبالغ باهضة الثمن لا مايظهرون شخصيا اهل دجل هدفهم مادي تواصلي مع مشايخ يقرأون القرأن مباشره لهم موقع رسمي ارسل لك موقع الرسمي محمد حسان
بسمه
اسمعي ندى انتبهي من بعض المشايخ الروخنيين يقولون لك فك السحر او جلب حبيب قسم با الله كذابين اهل دجل يدخلون ارقام عبر الواتس اب يتحدثون مع الناس لهام مواقع الشبكات الأجتماعية يطلبون مبالغ باهضة الثمن لا مايظهرون شخصيا اهل دجل هدفهم مادي تواصلي مع مشايخ يقرأون القرأن مباشره لهم موقع رسمي ارسل لك موقع الرسمي محمد حسان
أبو يوسف
اللهُّــــــــــم َ لَك الحمـــــدُ وَإِلَيْك المُشتكى وَأَنْت المُستعـــٰـان وَلَا حَوْلَ وَلاقُوَّةَ إِلاَّ بِاَللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ

أخر الأخبار

بالفيديو.. قصة سندات الحج قبل الريال
بالفيديو.. قصة سندات الحج قبل الريال
Time منذ 6 دقائق Views 1169
بريطانيا قد تواجه هجمة أشد فتكًا من الفيروس في الشتاء
بريطانيا قد تواجه هجمة أشد فتكًا من الفيروس في الشتاء
Time منذ 8 دقائق Views 1210
اختبار علمي بسيط يكشف بداية الإصابة بمرض الزهايمر
اختبار علمي بسيط يكشف بداية الإصابة بمرض الزهايمر
Time منذ 9 دقائق Views 1096
عدم إلزام مرتادي المنشآت التجارية بلبس القفازات بالرياض
عدم إلزام مرتادي المنشآت التجارية بلبس القفازات بالرياض
Time منذ 16 دقيقة Views 1392
ترامب يتراجع عن قرار إلغاء تأشيرات الطلاب الأجانب
ترامب يتراجع عن قرار إلغاء تأشيرات الطلاب الأجانب
Time منذ 27 دقيقة Views 1372
صراخ طفلة ينقذ سيدة من الموت
صراخ طفلة ينقذ سيدة من الموت
Time منذ 28 دقيقة Views 498
"الشورى" يقترح تعديل يسمح لأبناء المواطنات بالإقامة الدائمة بلا رسوم
"الشورى" يقترح تعديل يسمح لأبناء المواطنات بالإقامة الدائمة بلا رسوم
Time منذ 35 دقيقة Views 1520
الصحة توضح الإجراءات الإحترازية للعمالة المنزلية المختصة برعاية كبار السن
الصحة توضح الإجراءات الإحترازية للعمالة المنزلية المختصة برعاية كبار السن
Time منذ 38 دقيقة Views 1362
بالصور.. الكشف عن سيارة نيسان آريا 2021 رسميًا
بالصور.. الكشف عن سيارة نيسان آريا 2021 رسميًا
Time منذ 41 دقيقة Views 1247
«المسند»: ذروة الحر سنويًا تبدأ في العشر الأخير من يوليو
«المسند»: ذروة الحر سنويًا تبدأ في العشر الأخير من يوليو
Time منذ 41 دقيقة Views 1496