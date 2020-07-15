"النصر" يدافع عن نجومه ويتقدم بشكاوى رسمية ضد المسيئين على السوشيال ميديا

ماجد محمد (صدى):
في أول رد لها ، قررت إدارة النصر التقدم بشكاوى رسمية ضد الإساءات ومحاولات التقليل من جماهيرية اللاعبين على السوشيال ميديا .
وقالت الإدارة النصراوية أنها سترصد أي هجمات على نجوم العالمي ولن تسمح بالتأثير على روحهم المعنوية ما يؤثر على آدائهم بأرض الملعب وتشويه سمعتهم .
وكانت الفترة الأخيرة قد شهدت ترويج معلومات مغلوطة حول بعض لاعبي النصر ، مثل اتهام بيتروس بوضع علم المملكة على حذائه ما سبب غضب كبير ، فضلاً عن ردود الفعل الغريبة والشامته فور الإعلان عن إصابة النجم المغربي نور الدين أمرابط بكورونا .