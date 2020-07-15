موقف مفاجئ يؤجل إطلاق «مسبار الأمل» الإماراتي لإستكشاف المريخ

أبوظبي (صدى):
قررت وكالة الإمارات ومركز محمد بن راشد للفضاء، تأجيل إطلاق "مسبار الأمل" لإستكشاف المريخ، بسبب عدم إستقرار الأحوال الجوية في جزيرة تانيجاشيما مركز إطلاق الصاروخ الذي يحمل المسبار.
وأوضحت بأن تأجيل إطلاق مسبار الأمل أول مهمة عربية لاستكشاف المريخ، من تاريخ 17 يوليو 2020 إلى موعد جديد في شهر يوليو الجاري سيتم الإعلان عنه خلال الـ24 ساعة المقبلة.
وقال مسؤولون عن المشروع "تجرى حاليًّا الاختبارات والمراجعات النهائية قبيل الإطلاق لضمان جاهزية المسبار للمهمة التاريخية، وقبل وضع المسبار في الكبسولة تم الانتهاء من عملية تغطيته بغلاف حراري لحمايته من تضاريس وأجواء الفضاء والتغيرات الحادة في درجات الحرارة ما بين الارتفاع والانخفاض الشديدين خلال الرحلة كاملة".