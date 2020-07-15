الأهلي يحذر دجانيني بعدم التأخر عن التدريبات

ماجد محمد (صدى):
حذرت إدارة النادي الأهلي، لاعبها دجانيني تفاريس، حال تأخره في العودة للانضمام لتدريبات الفريق، استعدادا لاستئناف مباريات دوري المحترفين، عقب الأزمة التي أثيرت بعدما أعلن بيدرو كورديرو، وكيل أعماله فسخ اللاعب عقده مع الأهلي، احتجاجا على عدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة.
وأكد مصدر مطلع داخل الأهلي، أن أحاديث وكيل أعمال اللاعب لا تتجاوز كونها زوبعة إعلامية، وليس لها أي قيمة، لافتًا إلى أن أهداف مثل هذه التصرفات هي اختلاق الأكاذيب، وإفساد علاقة اللاعب بناديه، على أمل نقله والاستفادة المالية من هذه الخطوة، بحسب صحيفة "الشرق الأوسط" .
وقال المصدر، أن مسؤولي النادي الأهلي يعملون بالتنسيق مع اتحاد كرة القدم على ترتيب عودة باقي اللاعبين المحترفين الأجانب الموجودين في بلادهم خلال الأيام المقبلة، ومنهم دجانيني، الذي سيتم تنسيق عودته بشكل مناسب في ظل توقف الرحلات الدولية الاعتيادية المجدولة بين بعض الدول.
وشدد المصدر، على أنه في حال تخلف اللاعب عن الحضور إلى جدة، سيكون عرضة للعقاب، بحسب اللوائح والأنظمة المعنية بتنظيم الأمور التعاقدية بين الأندية واللاعبين المحترفين.