استقبال طلبات تأهيل المستثمرين للمرحلة الثانية من تخصيص مطاحن الدقيق غدا

الرياض (صدى):
قررت المؤسسة العامة للحبوب والمركز الوطني للتخصيص، تأهيل المستثمرين للمرحلة الثانية من عملية تخصيص قطاع مطاحن إنتاج الدقيق، مردفة بأنها ستبدأ في استقبال طلبات التأهيل ابتداءً من يوم غد الخميس.
وبينت المؤسسة بأن المرحلة الثانية تشمل طرح كامل الحصص في شركة المطاحن الثانية وشركة المطاحن الرابعة، وسيتم خلالها دراسة طلبات التأهيل المقدمة من المستثمرين.
وأبانت أنه سيتم نشر تفاصيل مرحلة البيع وجدولها الزمني في وثيقة مستقلة، وسيتم خلالها إتاحة الفرصة للمستثمرين المؤهلين للاطلاع على التفاصيل الفنية والقانونية والمالية لأصول الشركتين، وتأدية أعمال العناية الواجبة وزيارة الشركات والنقاش مع إداراتها الحالية.