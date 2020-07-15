إحالة «مبارك الدويلة» و«المطيري» للنائب العام الكويتي في قضية «تسريبات خيمة القذافي»

خالد الظفيري (صدى):
أحالت الجهات الأمنية بالكويت النائب السابق مبارك الدويلة وحاكم المطيري إلى النائب العام للتحقيق في القضية المعروفة بـ " تسجيلات خيمة القذافي المسربة " .
وسبق ووجهت النيابة إليه تهمة إذاعة أخبار كاذبة والإساءة إلى أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، قبل إخلاء سبيله ، والتخابر مع دولة أجنبية .
وجاء الإستدعاء والإتهام على خلفية التسجيلات التي كشف عنها المعارض القطري الهيل ، والتي أكدت أحاديث القذافي مع " الدويلة " ، و"المطيري " المنتميان لجماعة الإخوان والتي كشفت عن خططهم لتخريب دول الخليج وإشاعة الفوضى فيها .
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