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إحالة «مبارك الدويلة» و«المطيري» للنائب العام الكويتي في قضية «تسريبات خيمة القذافي»

Time منذ 28 دقيقة
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إحالة «مبارك الدويلة» و«المطيري» للنائب العام الكويتي في قضية «تسريبات خيمة القذافي»

خالد الظفيري (صدى):
أحالت الجهات الأمنية بالكويت النائب السابق مبارك الدويلة وحاكم المطيري إلى النائب العام للتحقيق في القضية المعروفة بـ " تسجيلات خيمة القذافي المسربة " .

وسبق ووجهت النيابة إليه تهمة إذاعة أخبار كاذبة والإساءة إلى أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، قبل إخلاء سبيله ، والتخابر مع دولة أجنبية .

وجاء الإستدعاء والإتهام على خلفية التسجيلات التي كشف عنها المعارض القطري الهيل ، والتي أكدت أحاديث القذافي مع " الدويلة " ، و"المطيري " المنتميان لجماعة الإخوان والتي كشفت عن خططهم لتخريب دول الخليج وإشاعة الفوضى فيها .

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أحدث التعليقات

محمد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من تجربه واقعه لي قبل الغروب قرائة سورة الصافات ٣ مرات قرل صلاة المغرب وقبل الفجر ويسبح به مع ملح عريشي ومن الطرق المفيده لعد سبع ورقات من شجره سدر وسبع لبان حوجري يخلط ب ماء مقري عليه ايه لكرسي سبع مرات المعوذات ٧ الحمد ٧ صلاة على نبي ١٠٠ ويسكر الما مع لبان وورقات السدر تطحن وبخلي من ليل الى صباح ووقت صباح يفتح ويشرب فنجان والمغرب فنجان بإذن لله تعالى نافعه مداومه على قرائه سورة البقره امر ممتاز ويظهر نتائج اهم شي عدم توقف سورة الحشر نافعه تقراء قبل نوم
Zaidi Bilal
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يمكنني بعون الله سبحانه وتعالى أن اساعد هذه السيدة. الرجاء منكم كيفية التواصل معها
Zaidi Bilal
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يمكنني بعون الله سبحانه وتعالى أن اساعد هذه السيدة. الرجاء منكم كيفية التواصل معها
Zaidi Bilal
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يمكنني بعون الله سبحانه وتعالى أن اساعد هذه السيدة. الرجاء منكم كيفية التواصل معها
ام اليمان
رسلولي رقمه. اذا ما مشعوذ

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