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«‏الشورى» يطالب «الخطوط السعودية» بالتوسع في خدمات الشحن الجوي

Time منذ 26 دقيقة
Views 1326
«‏الشورى» يطالب «الخطوط السعودية» بالتوسع في خدمات الشحن الجوي

الرياض (صدى):
طالب مجلس الشورى، المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، اليوم الأربعاء، دراسة التوسع في خدمات الشحن الجوي ودعم الأسطول بالطائرات التي تخرج من خدمة نقل الركاب.

وقال المجلس - في قرارأصدره اليوم - أنه على المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية مراجعة بنيتها التنظيمية ، وتقييم مدى الجدوى في استمرار العمل بنموذجها الإداري الحالي لتحقيق الكفاءة والفعالية بما يتوافق مع التجارب العالمية.

وأشار إلى أن على الخطوط السعودية، الإسراع في تفعيل الآليات المناسبة لتحسين معدل إيراداتها وخفض مصاريفها بما يعظم فاعلية وكفاءة الأداء في أسطولها وكذلك استكمال مركز مراقبة العمليات التكاملي، فضلًا عن التوسع في خدمات أكاديمية الأمير سلطان لعلوم الطيران.

وأكد "الشورى" على الفقرة الثانية من قراره السابق القاضي بدعم أسطول المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بالطائرات المتوسطة والصغيرة لخدمة المناطق ذات الكثافة السكانية ألأقل، لافتًا إلى أن عليها تجويد وتطوير تقاريرها لتكون أكثر التزاماً بالمادة 29 من نظام مجلس الوزراء وأكثر مواكبة لأفضل الممارسات العالمية لقطاع النقل الجوي.

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أحدث التعليقات

محمد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من تجربه واقعه لي قبل الغروب قرائة سورة الصافات ٣ مرات قرل صلاة المغرب وقبل الفجر ويسبح به مع ملح عريشي ومن الطرق المفيده لعد سبع ورقات من شجره سدر وسبع لبان حوجري يخلط ب ماء مقري عليه ايه لكرسي سبع مرات المعوذات ٧ الحمد ٧ صلاة على نبي ١٠٠ ويسكر الما مع لبان وورقات السدر تطحن وبخلي من ليل الى صباح ووقت صباح يفتح ويشرب فنجان والمغرب فنجان بإذن لله تعالى نافعه مداومه على قرائه سورة البقره امر ممتاز ويظهر نتائج اهم شي عدم توقف سورة الحشر نافعه تقراء قبل نوم
Zaidi Bilal
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يمكنني بعون الله سبحانه وتعالى أن اساعد هذه السيدة. الرجاء منكم كيفية التواصل معها
Zaidi Bilal
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يمكنني بعون الله سبحانه وتعالى أن اساعد هذه السيدة. الرجاء منكم كيفية التواصل معها
Zaidi Bilal
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يمكنني بعون الله سبحانه وتعالى أن اساعد هذه السيدة. الرجاء منكم كيفية التواصل معها
ام اليمان
رسلولي رقمه. اذا ما مشعوذ

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