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«التأمينات» تكشف أفراد العائلة المستحقين لصرف المعاش بعد وفاة المشترك

Time منذ ساعة
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«التأمينات» تكشف أفراد العائلة المستحقين لصرف المعاش بعد وفاة المشترك

الرياض (صدى):
أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية اليوم الأربعاء أفراد العائلة المستحقين لصرف المعاش بعد وفاة المشترك ، وهم على النحو التالي :

1- بنات المشترك المتوفي أيا كان أعمارهن حتى زواجهن ، والملتحقات بعمل يحق لهن الجمع بين الأجر والمعاش في حدود 3000 ريال .

2- أرملة أوأرامل المشترك المتوفي ، وتستفيد المطلقة طلاقاً رجعياً متى حدثت الوفاة وهي في عدة الطلاق .

3- أب وأم المشترك المتوفي الذين كانا تحت إعالته حتى تاريخ الوفاه ، ويُشترط ان يكون الأب غير قادر على العمل أو تجاوز الـ 60 من عمره .

4- أبناء المشترك المتوفي الذين تقل أعمارهم عن 21 سنة حتى إكمال هذا السن ويُمدد إلى 26عام إذا كانوا يكملون دراستهم ، وإذا كانوا يعملون يحق لهم الجمع بين الأجر والمعاش في حدود 3000 ريال ، ولا يُشترط حد أقصى للمعاش للعاجزين منهم .

5- أبناء وبنات ابن المشترك الذي توفى أثناء حياة المشترك وكانوا تحت إعالته حتى تاريخ وفاته بنفس شروط الأبناء والبنات .

6- أخوة وأخوات المشترك المتوفي الذين كانوا تحت إعالته حتى تاريخ وفاته بنفس شروط الأبناء والبنات .

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أحدث التعليقات

محمد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من تجربه واقعه لي قبل الغروب قرائة سورة الصافات ٣ مرات قرل صلاة المغرب وقبل الفجر ويسبح به مع ملح عريشي ومن الطرق المفيده لعد سبع ورقات من شجره سدر وسبع لبان حوجري يخلط ب ماء مقري عليه ايه لكرسي سبع مرات المعوذات ٧ الحمد ٧ صلاة على نبي ١٠٠ ويسكر الما مع لبان وورقات السدر تطحن وبخلي من ليل الى صباح ووقت صباح يفتح ويشرب فنجان والمغرب فنجان بإذن لله تعالى نافعه مداومه على قرائه سورة البقره امر ممتاز ويظهر نتائج اهم شي عدم توقف سورة الحشر نافعه تقراء قبل نوم
Zaidi Bilal
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يمكنني بعون الله سبحانه وتعالى أن اساعد هذه السيدة. الرجاء منكم كيفية التواصل معها
Zaidi Bilal
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يمكنني بعون الله سبحانه وتعالى أن اساعد هذه السيدة. الرجاء منكم كيفية التواصل معها
Zaidi Bilal
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يمكنني بعون الله سبحانه وتعالى أن اساعد هذه السيدة. الرجاء منكم كيفية التواصل معها
ام اليمان
رسلولي رقمه. اذا ما مشعوذ

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