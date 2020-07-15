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روان بن حسين تعلن طلاقها: بيخوني مع فتيات ليل ونقل لي مرض خطير

Time منذ 13 دقيقة
Views 636
روان بن حسين تعلن طلاقها: بيخوني مع فتيات ليل ونقل لي مرض خطير

خالد الظفيري (صدى):
صدمت الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين متابعيها معلنة طلاقها من رجل الأعمال الليبي " محمد يوسف مقريف " لأسباب كشفت عنها لأول مرة .

وقالت "روان " على حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي انها تريد ان تشرح كل شئ وأن يتفهمها جمهورها .

وأضافت : في كل مرة كنت اغضب لانني كنت الملامة على كل اخطائه. وصفني البعض انني مجنونة، مريضة نفسياً، شخص غير متوازن لانني أمسكت بزوجي مع فتيات ليل .

.وتابعت: خضعت للعلاج لانني شعرت انني لست متوازنة لكن الحقيقة هي ان زوجي مريض نفسي ونرجسي وعلى الرغم من ذلك حاولت أن أصلح كل شيئ لانني أحببته .

وقبل ان تعلن "روان " الطلاق اكدت ان كلام الجمهور وافتراضاته المسيئة جعلتها تتمسك بحياتها الأصعب ، قائلة : كنت اخاف ما جعلني ابقى في علاقة سامة ومسيئة .

وفجًرت "روان " قرارها قائلة : أريد ان يعرف الجميع انني سأطلق زوجي الذي نقل الي فيروس الورم الحليمي البشري hpv type 16 انه كان ينام مع فتيات ليل بشكل عشوائي لكنني سأكون بخير .

واختتمت انها متحمسة لحياتها الجديدة ، وقالت انا متحمسة جدا لفتح صفحة جديدة في حياتي ولكل من يسأل عن ابنتي فلم اراها منذ شهر وأحاول ان أحضر لها جواز سفر لتعود الى أحضاني .

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أحدث التعليقات

سامي الخبراني
حياك الله في نادي عالمي جمهوره يمتد من شروق الشمس لغروبها الملايين يرحبون بقدومك حياك الله في النصر
abdul
ومن كان زواجه في اسبانيا للهروب من بنت عمه او تغيير جنسيته فهجرته الي ما هاجر اليه ، ولا نصيب له في ذوق عسيلتها.
ابو محمد 😎
الله يستر ويلطف بعباده الموحدين .. آمين ..
ابو محمد 😎
............. حكموا عليه ....^^
ابو محمد 😎
الله يستر على الاجواد .. آمين ..

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