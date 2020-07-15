روان بن حسين تعلن طلاقها: بيخوني مع فتيات ليل ونقل لي مرض خطير

خالد الظفيري (صدى):
صدمت الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين متابعيها معلنة طلاقها من رجل الأعمال الليبي " محمد يوسف مقريف " لأسباب كشفت عنها لأول مرة .
وقالت "روان " على حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي انها تريد ان تشرح كل شئ وأن يتفهمها جمهورها .
وأضافت : في كل مرة كنت اغضب لانني كنت الملامة على كل اخطائه. وصفني البعض انني مجنونة، مريضة نفسياً، شخص غير متوازن لانني أمسكت بزوجي مع فتيات ليل .
.وتابعت: خضعت للعلاج لانني شعرت انني لست متوازنة لكن الحقيقة هي ان زوجي مريض نفسي ونرجسي وعلى الرغم من ذلك حاولت أن أصلح كل شيئ لانني أحببته .
وقبل ان تعلن "روان " الطلاق اكدت ان كلام الجمهور وافتراضاته المسيئة جعلتها تتمسك بحياتها الأصعب ، قائلة : كنت اخاف ما جعلني ابقى في علاقة سامة ومسيئة .
وفجًرت "روان " قرارها قائلة : أريد ان يعرف الجميع انني سأطلق زوجي الذي نقل الي فيروس الورم الحليمي البشري hpv type 16 انه كان ينام مع فتيات ليل بشكل عشوائي لكنني سأكون بخير .
واختتمت انها متحمسة لحياتها الجديدة ، وقالت انا متحمسة جدا لفتح صفحة جديدة في حياتي ولكل من يسأل عن ابنتي فلم اراها منذ شهر وأحاول ان أحضر لها جواز سفر لتعود الى أحضاني .