ريال مدريد يغطي العجز المالي ببيع لاعبيه

وكالات (صدى):
كشفت مصادر أن إدارة فريق ريال مدريد فتحت ملف الراحلين وعمليات البيع التي تستهدف جمع مبلغ مالي يفوق 120 مليون يورو، وتقليص قائمة الفريق التي تضم 38 لاعبا من بينهم المعارون، لتغطية العجز المالي.
وبدأت عملية البيع بالمدافع خافيير سانشيز، ثم بيع الظهير الأيمن المغربي أشرف حكيمي.
وتضم القائمة المستقبلية المدافع خيسوس فابيخو، المعار لغرناطة، ولاعب الوسط داني سيبايوس المعار لآرسنال.
ووضع ريال مدريد هدف جمع 120 مليون يورو من بيع اللاعبين لتغطية العجز المالي الذي خلفه غياب المشجعين عن مدرجات الملاعب بسبب انتشار فيروس كورونا واللعب دون جمهور.