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في مثل هذا اليوم أهان أردوغان جنود جيشه وأخرجهم عراة للشارع

Time منذ 21 دقيقة
Views 1426
في مثل هذا اليوم أهان أردوغان جنود جيشه وأخرجهم عراة للشارع

أنقرة (صدى):
يشكل يوم 15 يوليو في تركيا، ذكرى سيئة لن ينساها الأتراك، حين انتشرت صور جنود أتراك، تم تجريدهم من ملابسهم في شوارع إسطنبول، بداعي أنهم شاركوا في محاولة الانقلاب العسكري المزعوم.

وخرج أنصار حزب العدالة والتنمية، وانضم إليهم بعض عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، المتواجدين في تركيا، مستغلين ذلك ليهينوا جيشهم بطريقة غير مسبوقة.

وعمد أنصار أردوغان إلى ضرب بعض جنود الجيش، وجردوا بعضهم من الملابس في مراكز اعتقال شعبية في إسطنبول، ودهسوا البعض تحت الأقدام.

وتعكس هذه الطريقة المهينة التي تم التعامل بها مع الجنود، النية المبيتة لدى أردوغان، في الانتقام من الجيش التركي.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
الله يستر ..
ابو محمد 😎
الله يستر ..
ابو محمد 😎
............ الاسطوانيه ....^^
ابو محمد 😎
واذا انفجرت هذي القنبله الاسطزانيه ، اما حادث او حراره .............؟؟ .. اطن يصير صاحبها مفرووم ناعم ..
احمد الحفظي /ابو فارس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا معالج بالرقية الشرعية وعلى استعداد للوقوف معاها ولكن بشرط وجود محرم معاها اثناء جلسات الرقية الشرعية احمد الحفظي/ ابو فارس جوال ٠٥٤٠٥٠٣٦٠٤

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