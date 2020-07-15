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حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء

Time منذ ساعتين
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حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء

الرياض (صدى):
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم وحائل تمتد إلى منطقة نجران كذلك على الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة وعلى طول ساحل البحر الأحمر خاصة الطريق الساحلي، في حين يكون الطقس حار إلى شديد الحرارة على شرق وجنوب شرق المملكة والأجزاء الشرقية من منطقة الرياض، كما يتوقع أن تتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان و عسير تمتد إلى الباحة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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أحدث التعليقات

روح الشمس
قليلة ادب ولا عنده ذوق
روح الشمس
قليلة ادب ولا عنده ذوق
A.awad
قال ايش قال هدف العويران دحـدرة الكوره صوب المرمى ... وتسجلت قول حتى هو ماهو مصدق إنها دخلت المرمى ...
عصام المساوى
مررت بهذي التجربه المخيفه الحمد لله تحسنت
اللهو البرئ
هههههه...من هنا لد ومن وهنا سد..الله اهرب بس ..😂😂

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