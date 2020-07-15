نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

لاعبة الأخضر نجد فهد تتأهل إلى نصف نهائي بطولة فيفا 20

Time منذ 38 دقيقة
Views 1469
Comment 1
لاعبة الأخضر نجد فهد تتأهل إلى نصف نهائي بطولة فيفا 20

نواف السالم (صدى):
تأهلت لاعبة المنتخب السعودي للجامعات نجد فهد إلى الدور نصف النهائي لبطولة العالم لكرة القدم الإلكترونية للجامعات فيفا 20.

وتغلبت نجد على لاعبة منتخب جنوب أفريقيا في مباراة الذهاب بنتيجة 9 مقابل 2 ، وتعادلها في مباراة الإياب بنتيجة 1- 1 ، لتلتقي بنظيرتها الإماراتية غداً في نصف النهائي.

وهنأ رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية الدكتور خالد المريني اللاعبة نجد فهد على التأهل ، متمنياً لها التوفيق في مواجهة الغد في نصف نهائي البطولة وتحقيق اللقب وتشريف السعودية في هذا المحفل العالمي الذي يُعد إنجازاً غير مسبوق في تاريخ الرياضات الجامعية الإلكترونية.

وقال :"ما قدمته اللاعبة نجد من مستويات مشرفة يؤكد حرص الاتحاد على تشريف المملكة في كل محفل عالمي يشارك به".

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو احمد
كورونا من عرف الوزراء على عسير بدل من أوربا عسى في ذلك خير إن شاء الله
ابو عمار
هؤلاء من يسعى في الارض فساد وجزاهم ضرب اعناقهم بحد السيف بسبب تكرار جرئمهم وترويعهم الامنين
. راعــي الـددســـن .
لـــذيذ مع الكبـسه والمقـلقـل .😋.
aaaa
السلام عليكم ورحمة الله ماحصل الا المستاجري ليش ماتكلمت في سعار السلع الغذائيه والفواتيرالتي فوق طاقه الشخص شوف فانورة لكهرباء والهاتف والماء ولنزين مع الضريبه بس ماتقدر تقول شي
ابو عمار
حبيب البي اضن ان الخزامى تختلف عن ما هو منشور في الصوره

أخر الأخبار

بالفيديو..إيراني يحاول الانتحار إلى خامنئي: " تنهبون البلاد منذ 40 عاما "
بالفيديو..إيراني يحاول الانتحار إلى خامنئي: " تنهبون البلاد منذ 40 عاما "
Time منذ 9 دقائق Views 1222
عملية نادرة لإغلاق فتحة بين المريء والرئة في مركز القلب بالقصيم
عملية نادرة لإغلاق فتحة بين المريء والرئة في مركز القلب بالقصيم
Time منذ 31 دقيقة Views 1343
محاولة اغتيال رئيس المجلس الأعلى للاتصال في بوركينا فاسو
محاولة اغتيال رئيس المجلس الأعلى للاتصال في بوركينا فاسو
Time منذ 35 دقيقة Views 1461
لاعبة الأخضر نجد فهد تتأهل إلى نصف نهائي بطولة فيفا 20
لاعبة الأخضر نجد فهد تتأهل إلى نصف نهائي بطولة فيفا 20
Time منذ 38 دقيقة Views 1469
متحدث الاتحاد: فهد المولد سيعاقب على تصرفه الأخير
متحدث الاتحاد: فهد المولد سيعاقب على تصرفه الأخير
Time منذ 40 دقيقة Views 1421
رجل لديه 39 زوجة يتحول قصره إلى مزار سياحي
رجل لديه 39 زوجة يتحول قصره إلى مزار سياحي
Time منذ ساعة Views 1076
بالفيديو..آراء متباينة حول التجنيد الاختياري للفتيات
بالفيديو..آراء متباينة حول التجنيد الاختياري للفتيات
Time منذ ساعتين Views 2298
" أحمر شفاة " يتسبب في طرد معلمة من قاعة الاختبارات
" أحمر شفاة " يتسبب في طرد معلمة من قاعة الاختبارات
Time منذ ساعتين Views 804
" حرائق إيران مستمرة " حريق ضخم في مصنع تابع للحرس الثوري
" حرائق إيران مستمرة " حريق ضخم في مصنع تابع للحرس الثوري
Time منذ 3 ساعات Views 2214
حكم قضائي يعطى المرأة البالغة حق الاستقلال بالسكن
حكم قضائي يعطى المرأة البالغة حق الاستقلال بالسكن
Time منذ 3 ساعات Views 2796