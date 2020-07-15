بالفيديو..آراء متباينة حول التجنيد الاختياري للفتيات

الرياض (صدى):
تباينت آراء المواطنين والمواطنات حول التجنيد الإجباري للشباب والاختياري للنساء.
وفي استطلاع أجرته MBC جاء رأي المشاركين بالموافقة على فرض التجنيد الإجباري على الشباب ، بينما اختلف البعض بشأن كونه اختياريًا للنساء .
ورأت إحدى الفتيات، أن بعض النساء يتحملن وبعضهن لا، قائلة: " لكن أنا كفتاة هناك شيء يناسبني كأنثى ".
ورأت فتاة أخرى أن الرجل لديه الإمكانية والقدرة على مواجهة الأعداء في سبيل حماية وطنه ومجتمعه، قائلة: " بالعكس نحن مع التجنيد الإجباري ".
وأيدت فتاة التجنيد الاختياري للنساء مبررة ذلك بأن هناك مواقف تتطلب وجود المرأة.