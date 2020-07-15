نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو..آراء متباينة حول التجنيد الاختياري للفتيات

Time منذ 49 دقيقة
Views 1722
Comment 4
بالفيديو..آراء متباينة حول التجنيد الاختياري للفتيات

الرياض (صدى):
تباينت آراء المواطنين والمواطنات حول التجنيد الإجباري للشباب والاختياري للنساء.

وفي استطلاع أجرته MBC جاء رأي المشاركين بالموافقة على فرض التجنيد الإجباري على الشباب ، بينما اختلف البعض بشأن كونه اختياريًا للنساء .

ورأت إحدى الفتيات، أن بعض النساء يتحملن وبعضهن لا، قائلة: " لكن أنا كفتاة هناك شيء يناسبني كأنثى ".

ورأت فتاة أخرى أن الرجل لديه الإمكانية والقدرة على مواجهة الأعداء في سبيل حماية وطنه ومجتمعه، قائلة: " بالعكس نحن مع التجنيد الإجباري ".

وأيدت فتاة التجنيد الاختياري للنساء مبررة ذلك بأن هناك مواقف تتطلب وجود المرأة.

Time واتساب

أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
يخوي ابو محمد 😎 . تراه دايماً يسألني عنك صاحبك إللي قلـت لي راح يجــينا زياره ويــنه. تراني جهـزت الخـرفان و ناقتـين للذباح كرامـه لصاحبك وجـه الخير . لاتطول عـلانا يا ابو محمد تراه إذا زعل راح يشيل بيت الشعر ويرحل عني .
ابو عمار
ابو محمد اضن ان اسمه عندنا الطرذوذ اللي يضهر وقت الربيع لكن ما تأكله البل ولا الاغنام واكيد اخوي راعي الددسن يعرف اكثر مني
وافي
اللهم عجل بالفرج يارب العالمين
ابو عمار
هههههههههه الله يهديك العلم تطور وادوات المنع كثيره
وافي
هذا حكم بني علمان وليس القاضي اسأل الله ان يطهر البلاد من شركم

أخر الأخبار

رجل لديه 39 زوجة يتحول قصره إلى مزار سياحي
رجل لديه 39 زوجة يتحول قصره إلى مزار سياحي
Time منذ 13 دقيقة Views 179
بالفيديو..آراء متباينة حول التجنيد الاختياري للفتيات
بالفيديو..آراء متباينة حول التجنيد الاختياري للفتيات
Time منذ 49 دقيقة Views 1722
" أحمر شفاة " يتسبب في طرد معلمة من قاعة الاختبارات
" أحمر شفاة " يتسبب في طرد معلمة من قاعة الاختبارات
Time منذ ساعة Views 416
" حرائق إيران مستمرة " حريق ضخم في مصنع تابع للحرس الثوري
" حرائق إيران مستمرة " حريق ضخم في مصنع تابع للحرس الثوري
Time منذ ساعة Views 1774
حكم قضائي يعطى المرأة البالغة حق الاستقلال بالسكن
حكم قضائي يعطى المرأة البالغة حق الاستقلال بالسكن
Time منذ ساعة Views 2195
عبدالفتاح عسيري: لدي أسرة ومن حقي أبحث عن العرض الأعلى
عبدالفتاح عسيري: لدي أسرة ومن حقي أبحث عن العرض الأعلى
Time منذ ساعتين Views 2577
رسميًا مصر تتخطى الصين في عدد الإصابات
رسميًا مصر تتخطى الصين في عدد الإصابات
Time منذ ساعتين Views 2309
تشيلسي يعزز موقعه في المركز الثالث للبريميرليج
تشيلسي يعزز موقعه في المركز الثالث للبريميرليج
Time منذ ساعتين Views 1607
تركي الغامدي : بعض الأندية المحلية تجهل بالنظام ونرى قضايا كثيره تخسرها
تركي الغامدي : بعض الأندية المحلية تجهل بالنظام ونرى قضايا كثيره تخسرها
Time منذ 3 ساعات Views 318
خالد الشعلان : عبدالمجيد السواط لاعب إتحادي
خالد الشعلان : عبدالمجيد السواط لاعب إتحادي
Time منذ 3 ساعات Views 427