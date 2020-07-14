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حكم قضائي يعطى المرأة البالغة حق الاستقلال بالسكن

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حكم قضائي يعطى المرأة البالغة حق الاستقلال بالسكن

الرياض (صدى):
كشف المحامي عبد الرحمن اللاحم، عن إصدار حكم قضائي وصفه بـ " التاريخي " ،أسقط قضية التغيب عن الأسرة بحكم أن استقلال المرأة العاقلة البالغة بمنزل ليس جريمة.

وقال اللاحم: " الحمد لله اليوم صدر حكم تاريخي بشأن قضية تغيب، كان لنا الشرف في إدارتها ؛ يؤكد أن استقلال المرأة العاقلة البالغة في منزل مستقل ليست جريمة تستحق التعزير " .

وأضاف: " أنا في غاية السعادة لهذا الحكم الذي ينهي قصص مأساوية للنساء، تحية للسيدة التي دافعت عن حقها بالقانون. ".

ومن جانبها علقت صاحبة القضية، معربة عن شكرها للمحامي عبد الرحمن اللاحم، قائلة: " بعد معاناة استمرت منذ 2017 استطعت اليوم أن انتزع حقي في حرية التنقل، التي كفلها لي الدستور السعودي " .

 

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
يخوي ابو محمد 😎 . تراه دايماً يسألني عنك صاحبك إللي قلـت لي راح يجــينا زياره ويــنه. تراني جهـزت الخـرفان و ناقتـين للذباح كرامـه لصاحبك وجـه الخير . لاتطول عـلانا يا ابو محمد تراه إذا زعل راح يشيل بيت الشعر ويرحل عني .
ابو عمار
ابو محمد اضن ان اسمه عندنا الطرذوذ اللي يضهر وقت الربيع لكن ما تأكله البل ولا الاغنام واكيد اخوي راعي الددسن يعرف اكثر مني
وافي
اللهم عجل بالفرج يارب العالمين
ابو عمار
هههههههههه الله يهديك العلم تطور وادوات المنع كثيره
وافي
هذا حكم بني علمان وليس القاضي اسأل الله ان يطهر البلاد من شركم

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